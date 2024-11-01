·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8163
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
6675
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6113
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4473
clics
Un pulpo robot observa a un pulpo que lo acaba imitando
3265
clics
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
más votadas
1213
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
557
Así planificaban cargos de Vox ‘robar’ dinero a las víctimas de la DANA desde Revuelta: “Nos marcamos la de Alvise"
371
Triste reedición para los que todavía no se han enterado: La sanidad privada con ánimo de lucro es ineficaz y peligrosa además de cara
497
El Supremo certifica la victoria del bulo que difundió Miguel Ángel Rodríguez para proteger a la pareja de Ayuso
612
Denuncian que la UE planea multiplicar por 4.000 el glifosato permitido en el agua
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
60
clics
Extremoduro - Stand by
Vive mirando una estrella. Siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra. Para encontrarse con ella...
|
etiquetas
:
extremoduro
,
stand by
5
1
1
K
55
ocio
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
1
K
55
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
srskiner
Justo la estaba escuchando rip
1
K
24
#1
Herumel
Karmawhorismo nivel panteón olímpico....
0
K
11
#2
pazentrelosmundos
#1
ooo me enteré hace un rato que murió y compartí la canción...
Algunos usuarios tenéis obsesión malsana con el karma. Deberías haceroslo mirar.
0
K
14
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Algunos usuarios tenéis obsesión malsana con el karma. Deberías haceroslo mirar.