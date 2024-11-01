edición general
Extremoduro - Stand by

Extremoduro - Stand by  

Vive mirando una estrella. Siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra. Para encontrarse con ella...

#3 srskiner
Justo la estaba escuchando rip
Herumel #1 Herumel
Karmawhorismo nivel panteón olímpico....
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#1 ooo me enteré hace un rato que murió y compartí la canción...

Algunos usuarios tenéis obsesión malsana con el karma. Deberías haceroslo mirar.
