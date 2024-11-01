edición general
EXTREMODURO: Autoretrato (adios Maese Robe).

Audio del tema de Extremoduro; Autoretrato,
(que la tierra te sea leve compañero).

  1. Deviance #1 Deviance
    - "Soy un lince, ¡tengo un ojo...!
    Siempre estoy metido en líos
    Poderoso, soy un zarrio
    Y cuando ando suena un crují'o
    Soy yonki, soy chuloputa, traficante, delincuente...
    Soy amante del alcohol
    Soy la hostia de obediente, dime: "arrasa" y Dios tirita
    Dime: "ladra y digo "¡guau!"
    Soy un lince, ¡tengo un ojo...!
    Siempre estoy metido en líos
    Poderoso, soy un zarrio
    Y cuando ando suena un crují'o
    No entiendo de construcciones
    No encuentro qué demoler
    Me da el mismo hombre o mujer
    Soy muy listo, algo autista
    No hago caso "¡calla, lista!"
    Y yo hago cono que me he enterado
    Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
    Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
    Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
    Donde quede alguna flor, donde no haya policía
    Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
    Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
    Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
    Donde quede alguna flor, donde no haya policía
    Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
    Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
    Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
    Donde quede alguna flor, donde no haya policía
    Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
    Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
    Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
    Donde quede alguna flor, donde no haya policía
    Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
    Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
    Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
    Donde quede alguna flor, donde no haya policía
    Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
    Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
    Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
    Donde quede alguna flor, donde no haya policía".

    :-(
    0 K 16

