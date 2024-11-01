·
4
meneos
13
clics
EXTREMODURO: Autoretrato (adios Maese Robe).
Audio del tema de Extremoduro; Autoretrato,
(que la tierra te sea leve compañero).
|
etiquetas
:
d.e.p.
,
te echaremos de menos
3
1
1
K
16
TEMAZOS
1 comentarios
3
1
1
K
16
TEMAZOS
#1
Deviance
- "Soy un lince, ¡tengo un ojo...!
Siempre estoy metido en líos
Poderoso, soy un zarrio
Y cuando ando suena un crují'o
Soy yonki, soy chuloputa, traficante, delincuente...
Soy amante del alcohol
Soy la hostia de obediente, dime: "arrasa" y Dios tirita
Dime: "ladra y digo "¡guau!"
Soy un lince, ¡tengo un ojo...!
Siempre estoy metido en líos
Poderoso, soy un zarrio
Y cuando ando suena un crují'o
No entiendo de construcciones
No encuentro qué demoler
Me da el mismo hombre o mujer
Soy muy listo, algo autista
No hago caso "¡calla, lista!"
Y yo hago cono que me he enterado
Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
Donde quede alguna flor, donde no haya policía
Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
Donde quede alguna flor, donde no haya policía
Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
Donde quede alguna flor, donde no haya policía
Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
Donde quede alguna flor, donde no haya policía
Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
Donde quede alguna flor, donde no haya policía
Si me encierro, vende a verme; un vis a vis
Caí preso dentro de mí, dentro, muy dentro de mí
Si me escapo, viene a buscarme cualquier día
Donde quede alguna flor, donde no haya policía".
0
K
16
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
