El extremismo de derechas es una de las mayores amenazas para el orden democrático. Y la escena puede ser peligrosa. (Ale)

Según la Oficina de Protección de la Constitución, el extremismo de derechas es una de las mayores amenazas para el orden democrático. Y la escena puede ser peligrosa. Los llamados ciudadanos del Reich, autogobernantes, extremistas de derechas y deslegitimadores del Estado en Renania-Palatinado poseían más de 386 armas de fuego legales a finales de 2024. Esto es según una respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta menor del diputado del Partido Verde en el parlamento estatal Carl-Bernhard von Heusinger.

| etiquetas: extrema derecha , alemania , reichsburger , democracia , peligro
40 comentarios
azathothruna #1 azathothruna
Lo dicen los alemanes, donde dejan que un fascismo haga un genocidio en palestina.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 lo deben de decir porque hace poco sufrieron un intento de golpe de Estado y planes de secuestros de políticos por grupos de extrema derecha armados que tenían lazos con miembros de la Afd.

www.meneame.net/story/juicio-reichsburger-francfort-ex-diputada-afd-ma

Pero vete a saber
azathothruna #15 azathothruna
#2 No se que tan xenofobos o fascistas seran esos grupos, o que tan vinculados estan con el pasado o presente nazi
El_Tio_Istvan #22 El_Tio_Istvan *
#2 Es una "pescadilla viciosa" que decía una colega.

Con una alternativa como el payasazo de Weber lame culos y esbirro pues...

Lo que si está claro es que Alemania tiene más de un problema.
rogerius #3 rogerius
#1 Sin duda son una voz autorizada en estos temas. :-|
#9 Leon_Bocanegra *
#6 no sé si se ha pasado la última frase o la has añadido después.

El problema es la violencia, sea de izquierdas o de derechas.

Pero por lo que sea , cuando hay una noticia de un violento de derechas tú en vez de venir a condenar esa violencia, vienes a enmierdar con la violencia de la izquierda. Por lo que sea
Findeton #11 Findeton *
#9 Yo no enmierdo nada, señalo que el problema es la violencia en si, no si viene desde una posición de izquierdas o de derechas, porque hay casos de sobra de violencia de izquierdas y además recientes.

¿No amenaza el orden democrático que alguien pegara un tiro a un candidato presidencial?
#13 Leon_Bocanegra *
#11 claro que si, tenemos muchísimos casos de violencia de izquierdas. Por eso te has tenido que inventar unos cuantos.
Findeton #16 Findeton
#13 Si nos ponemos así, siempre puedo decir que yo no considero de derechas a los neonazis, porque el nazismo es nacional-socialismo y eso no es de derechas sino un tipo de autoritarismo.
#19 Leon_Bocanegra
#16 perfecto, pero me importa una mierda.
Findeton #24 Findeton
#19 Y a mi me importa una mierda lo que tú definas como derecha.
#26 Leon_Bocanegra
#24 pues tira a defender a Milei por ahí y no sigas vendiendome tu libro.
Findeton #30 Findeton
#26 No sé a qué viene Milei, al que no he nombrado.
#32 Leon_Bocanegra
#30 porque puede que en este momento haya alguien criticando a Milei. Y tú no querrás eso, verdad?
Findeton #34 Findeton
#32 ¿Y por qué no lo iba a querer?
#35 Leon_Bocanegra
#34 perdona, te confundí con un tipo que defiende a ultranza a Milei sea cual sea el tema en el que esté metido el subnormal ese que dirige a la Argentina
Findeton #37 Findeton
#35 Que no, que ya no gobierna Alberto Fernández, el subnormal ese que pegaba patadas a su mujer embarazada.
#39 Leon_Bocanegra *
#37 anda pues no, resulta que no te habia confundido con otro. Ya sabía yo que si criticaba a Milei ibas a salir en su defensa a pesar de tu comentario 34
Findeton #10 Findeton
#8 Tampoco es lo más común realizar violencia contra nadie siendo de derechas. El problema son los casos de violencia, independientemente de la ideología. El problema es la violencia y su justificación, de hecho otro ejemplo sería cómo buena parte de la izquierda justifica el asesinato del ejecutivo americano de una empresa de seguros sanitarios. He señalado ya tres casos donde hay violencia justificada ideológicamente desde posiciones de izquierdas. Seguirás diciendo que "menuda basura de comentario", la realidad es que la basura es del que justifica la violencia.
#12 Leon_Bocanegra
#10 no, no has señalado tres casos de violencia desde posiciones de izquierdas. Has señalado tres casos en los que tú crees que vienen de posiciones de izquierdas. Pero tratándose de estados unidos, permíteme que me descojone de tu argumento. Que izquierda hay en estados unidos? El partido democrata? Los seguidores de Biden? Los de Kamala?
Dejemos de decir tonterías ,anda.
Findeton #14 Findeton
#12 No me importa si tú los defines de izquierdas, sino si ellos se definen de izquierdas o no. Desde luego tanto el que disparó a Trump como la terrorista de Minneapolis defendían sus acciones como necesarias para luchar contra la derecha.
#18 Leon_Bocanegra *
#14 que si, que estados unidos está lleno de zurdos peligrosos

Mira!! Mira allí! Hay un zurdo criticando a Milei. Corre... No sea que llegues tarde.
Ludovicio #21 Ludovicio
#20 Pues mira... no.

La base del ideario de izquierdas es creer que la persona que tienes enfrente no es ni mejor ni peor que tu.
La base del ideario de derechas, en contraposición, se basa en creer que hay unas personas mejores que otras de nacimiento.

¿Desde cual de esos dos puntos de vista es mas fácil que te sientas autorizado a agredir a la persona que tienes delante?

Hasta los huevos de la equidistancia.
Findeton #23 Findeton
#21 Esa es tu definición de izquierdas y derechas. Yo lo definiría de otra manera totalmente diferente.

La base de la izquierda es que el fin justifica los medios (incluso la violencia, por ej los impuestos).
La base del liberalismo es que el fin NO justifica los medios. Por tanto está radicalmente en contra de toda violencia.

"Hasta los huevos de la equidistancia."
Ludovicio #25 Ludovicio
#23 Bueno... también puedes buscar en la wikipedia lo que significa.
O en libros de historia, que no es como si me lo hubiese inventado yo.

Que curioso me resulta que la mayoría de gente con idearios que "derechean" ignoran completamente el significado de izquierda y derecha.
Findeton #27 Findeton
#25 La realidad es que izquierda y derecha de donde viene es de dónde se sentaba quién en la asamblea tras la Revolución Francesa, ni más ni menos.

Si quieres hablar con más propiedad tienes que hablar de ideologías específicas. Yo desde luego no diría que por ejemplo el liberalismo es de derechas, de hecho fueron liberales los primeros en luchar contra la esclavitud, lo cual según tu definición va en contra de que "unas personas son mejores que otras de nacimiento".
Ludovicio #31 Ludovicio *
#27 Claro. Los que querían que el poder estuviese en el pueblo (todos iguales, a la izquierda) y los que defendían que mandasen los cojones del rey porque era mejor que el resto (unos mejores que otros, derecha).

Wikipedia:

En política, la izquierda es el sector del espectro político que defiende la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos.

En política, la derecha es el segmento del espectro político que afirma que determinados órdenes sociales y jerarquías son inevitables o deseables, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición.

Es la puñetera definición te guste o no.
Findeton #36 Findeton
#31 ¿Y exactamente dónde dice que la derecha se base en "creer que hay unas personas mejores que otras de nacimiento"?

En cambio, la "igualdad social" sí implica igualdad de resultados, y para conseguirla, violencia.
Ludovicio #38 Ludovicio
#36 Igualdad de derechos y deberes, no de resultados.
"naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición"

Si no lees ya...
Findeton #40 Findeton
#38 Si la izquierda defendiera la igualdad de derechos y deberes (es decir, ante la ley), entonces no defendería al estado ni los impuestos. Porque la izquierda defiende que las personas de la organización estatal tienen derechos que no tienen el resto de personas, por ejemplo a cobrar impuestos o a meter en la cárcel a la gente. Si yo me pongo a cobrar impuestos, me mandan a la cárcel, si lo hace Pedro Sánchez no.
#28 Leon_Bocanegra
#23 La base de la izquierda es que el fin justifica los medios (incluso la violencia, por ej los impuestos).



Los impuestos son violencia....
Bienvenidos hermanos a la gilipollez del día.
Pasen y degustenla.
Findeton #29 Findeton
#28 Lo que tú digas. Es un hecho que, el estado te amenaza con violencia si no pagas los impuestos y que nadie ha firmado nada aceptando dichos impuestos.
#33 Leon_Bocanegra
#29 eso es lo que he dicho.
Pasen y vean la gilipollez del día.
Menú degustación.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
El auge de la extrema derecha no es algo casual, que ya es un fenómeno global, y se habla muy poco de los fines de quienes están detrás fomentando y financiando el extremismo.
Findeton #4 Findeton *
Hablando de armas, recordemos que el último atentado en Minneapolis fue de una persona trans que odiaba a Trump, los niños y la religión.

El extremismo violento puede estar tanto en la izquierda como en la derecha.
#5 Leon_Bocanegra
#4 ostia puta , menuda basura de comentario. Ole ole y ole tus cojonazos morenos.
Findeton #6 Findeton *
#5 Cito a la BBC: "In a news conference on Thursday, acting US Attorney General for Minnesota Joseph Thompson said "the shooter expressed hate towards many groups, including the Jewish community and towards President Trump"."

www.bbc.com/news/articles/c4g0lyny7ydo

Otro ejemplo sería el atentado contra Trump. El problema es la violencia, sea de izquierdas o de derechas.
#8 Leon_Bocanegra *
#6 claro, como si odiar a los judíos y a otros grupos fuera lo más típico de la izquierda. Se ve que los nazis eran de izquierdas. Y la subnormal esa de Isabel Peralta, que decía hace poco que la culpa de todo era del judío, es red skin.

Citandone a mí mismo: menuda basura de comentario. Ole ole y ole tus cojonazos morenos.
Ludovicio #17 Ludovicio
#4 Hay personas violentas y hay idearios que incitan a la violencia.
Findeton #20 Findeton
#17 Y hay ideologías que incitan a la violencia en todas partes del espectro político.
