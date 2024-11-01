El extremismo de derechas es una de las mayores amenazas para el orden democrático. Y la escena puede ser peligrosa. (Ale)

Según la Oficina de Protección de la Constitución, el extremismo de derechas es una de las mayores amenazas para el orden democrático. Y la escena puede ser peligrosa. Los llamados ciudadanos del Reich, autogobernantes, extremistas de derechas y deslegitimadores del Estado en Renania-Palatinado poseían más de 386 armas de fuego legales a finales de 2024. Esto es según una respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta menor del diputado del Partido Verde en el parlamento estatal Carl-Bernhard von Heusinger.