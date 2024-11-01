El extremismo de derechas es una de las mayores amenazas para el orden democrático. Y la escena puede ser peligrosa. (Ale)

Según la Oficina de Protección de la Constitución, el extremismo de derechas es una de las mayores amenazas para el orden democrático. Y la escena puede ser peligrosa. Los llamados ciudadanos del Reich, autogobernantes, extremistas de derechas y deslegitimadores del Estado en Renania-Palatinado poseían más de 386 armas de fuego legales a finales de 2024. Esto es según una respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta menor del diputado del Partido Verde en el parlamento estatal Carl-Bernhard von Heusinger.
Pero vete a saber
Con una alternativa como el payasazo de Weber lame culos y esbirro pues...
Lo que si está claro es que Alemania tiene más de un problema.
El problema es la violencia, sea de izquierdas o de derechas.
Pero por lo que sea , cuando hay una noticia de un violento de derechas tú en vez de venir a condenar esa violencia, vienes a enmierdar con la violencia de la izquierda. Por lo que sea
¿No amenaza el orden democrático que alguien pegara un tiro a un candidato presidencial?
Dejemos de decir tonterías ,anda.
Mira!! Mira allí! Hay un zurdo criticando a Milei. Corre... No sea que llegues tarde.
La base del ideario de izquierdas es creer que la persona que tienes enfrente no es ni mejor ni peor que tu.
La base del ideario de derechas, en contraposición, se basa en creer que hay unas personas mejores que otras de nacimiento.
¿Desde cual de esos dos puntos de vista es mas fácil que te sientas autorizado a agredir a la persona que tienes delante?
Hasta los huevos de la equidistancia.
La base de la izquierda es que el fin justifica los medios (incluso la violencia, por ej los impuestos).
La base del liberalismo es que el fin NO justifica los medios. Por tanto está radicalmente en contra de toda violencia.
"Hasta los huevos de la equidistancia."
O en libros de historia, que no es como si me lo hubiese inventado yo.
Que curioso me resulta que la mayoría de gente con idearios que "derechean" ignoran completamente el significado de izquierda y derecha.
Si quieres hablar con más propiedad tienes que hablar de ideologías específicas. Yo desde luego no diría que por ejemplo el liberalismo es de derechas, de hecho fueron liberales los primeros en luchar contra la esclavitud, lo cual según tu definición va en contra de que "unas personas son mejores que otras de nacimiento".
Wikipedia:
En política, la izquierda es el sector del espectro político que defiende la igualdad social y el igualitarismo, frecuentemente en contraposición a las jerarquías entre individuos.
En política, la derecha es el segmento del espectro político que afirma que determinados órdenes sociales y jerarquías son inevitables o deseables, apoyándose por lo general sobre la naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición.
Es la puñetera definición te guste o no.
En cambio, la "igualdad social" sí implica igualdad de resultados, y para conseguirla, violencia.
"naturaleza humana, el derecho natural, la economía o la tradición"
Si no lees ya...
El extremismo violento puede estar tanto en la izquierda como en la derecha.
www.bbc.com/news/articles/c4g0lyny7ydo
Otro ejemplo sería el atentado contra Trump. El problema es la violencia, sea de izquierdas o de derechas.
