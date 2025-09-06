edición general
'Extremadamente ignorante': candidata MAGA recibe amenazas de los partidarios de Trump por informar al ICE sobre inmigrantes indocumentados en la planta de baterías en construcción de Hyundai [EN]

Muchos señalaron que su acción va contra la economía manufacturera en un momento en el que se busca incentivar al sector imponiendo fuertes aranceles. "Imagínense apoyar los aranceles de Trump para recuperar empleos y luego celebrar la redada de ICE que destruyó la planta Hyundai de 4.300 millones de dólares, 40.000 empleos perdidos", "eso no es "Estados Unidos Primero", es un suicidio económico". Trump prometió reducir los aranceles a Corea del Sur a cambio de que este país invirtiera cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos.

#4 Suleiman
De primero de facha, el odio ante el beneficio...
Dragstat #14 Dragstat *
#9 En Estados Unidos sí, allí siempre han tenido trabajadores indocumentados, registrados, que pagan sus impuestos e incluso sus hijos iban al colegio como cualquier otro. Hacían vida normal. Simplemente los mantenían indocumentados para poder echarlos como ahora cuando quisiesen, poder usarlos en los peores trabajos y que no tuviesen casi beneficios sociales. Así que en esta factoría simplemente hacían lo mismo que en todo Estados Unidos hasta ahora. No aprovecharse de esa mano de obra tan barata es de comunistas claro.
pepel #3 pepel
Yo predije que esa redada de coreanos era un ataque a la fábrica. Y ni Trump me creyó
Dragstat #17 Dragstat
#16 Seguramente: “El mercado de vivienda en Figueruelas es nulo, es cero, y se ha agravado con el tiempo. Y no será por falta de suelo ni de espacio disponible. Hay mucho suelo y a precios muy asequibles [...] Estamos trabajando de la mano de Stellantis para que los trabajadores puedan disfrutarlas y los aragoneses podamos mantenerlas una vez que se marchen de nuestra Comunidad”

www.elespanol.com/aragon/economia/20250906/casa-prefabricada-acoger-tr
LoboAsustado #18 LoboAsustado
#17 buena info , gracias por el link,
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Eso, seguir autocabreando a las bases MAGA… :popcorn:
#12 Grahml
Porque en realidad el problema en EEUU no son los inmigrantes que buscan hacerse una vida trabajando en EEUU.

El problema son las dificultades que incluso trabajadores inmigrantes, después de décadas trabajando y viviendo en el país, no tengan el derecho casi automático de conseguir la nacionalidad.

La secta MAGA insiste en buscar casos de inmigrantes delincuentes para justificar los actos de terrorismo de Estado con el ICE.

Pero por muchos artificios a los que recurra el Nazi Stephen Miller, como acudir a los aparcamientos de los Home Depot, 7 Eleven o juzgados de inmigración justo minutos antes de que les otorguen los permisos a los inmigrantes objetivo, está demostrado que esta inmigración en EEUU es necesaria.
Lutin #2 Lutin
Pero han invertido en la planta los de Hyundai y se han traído la mano de obra esclava desde Corea?
Dragstat #5 Dragstat
#2 Seguramente sea como en el caso de la planta de baterias en Zaragoza. Se han traido 2000 trabajadores desde China para montarla y hasta han construido miles de viviendas prefabricadas para alojarlos. Una vez puesta en funcionamiento la mayoria se volverán a su país.
Lutin #7 Lutin
#5 Entiendo sí.
#9 DenisseJoel
#5 Y haberles dado un permiso temporal de trabajo habría sido de comunistas, claro.
LoboAsustado #16 LoboAsustado
#5 Y las casas prefabricadas que queden libres las venderan o algo? porque zgz esta cara de cojones para alquilar piso.
angelitoMagno #11 angelitoMagno
eso no es "Estados Unidos Primero", es un suicidio económico
#19 harverto *
¿Cómo, que poner a mongolos a gobernar un país conlleva resoluciones contradictorias, siembra el caos y la inseguridad, aparte de la ruina económica, fruto del desconocimiento y la arrogancia?
Me pinchan y no sangro.
ewok #1 ewok
Mira que eres maja, Tori Branum.
reivaj01 #13 reivaj01
#1 He buscado en internet "gesto después de haber pisado una mierda" y me ha salido su foto:

Pablosky #10 Pablosky *
Esto no tiene sentido, no es que quiera defender a los maga chalados, pero los trabajadores tienen que tener papeles.

Y aparte de eso, ¿es que hyundai ha cancelado el proyecto por una subcontrata que se ha quedado sin 400 empleados?
Eibi6 #20 Eibi6
#10 en un país civilizado tienes razón, él problema es que EEUU funciona de otro modo
vviccio #15 vviccio
La primera guerra mundial se gestó gracias a líderes cafres como Trump, Putin, Netanyahoo, ..
Brill #8 Brill
Se cabrean con ella porque no les parece conveniente expulsar a gente que puedan necesitar. Al resto, que les dén.
