'Extremadamente ignorante': candidata MAGA recibe amenazas de los partidarios de Trump por informar al ICE sobre inmigrantes indocumentados en la planta de baterías en construcción de Hyundai [EN]

Muchos señalaron que su acción va contra la economía manufacturera en un momento en el que se busca incentivar al sector imponiendo fuertes aranceles. "Imagínense apoyar los aranceles de Trump para recuperar empleos y luego celebrar la redada de ICE que destruyó la planta Hyundai de 4.300 millones de dólares, 40.000 empleos perdidos", "eso no es "Estados Unidos Primero", es un suicidio económico". Trump prometió reducir los aranceles a Corea del Sur a cambio de que este país invirtiera cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos.