Muchos señalaron que su acción va contra la economía manufacturera en un momento en el que se busca incentivar al sector imponiendo fuertes aranceles. "Imagínense apoyar los aranceles de Trump para recuperar empleos y luego celebrar la redada de ICE que destruyó la planta Hyundai de 4.300 millones de dólares, 40.000 empleos perdidos", "eso no es "Estados Unidos Primero", es un suicidio económico". Trump prometió reducir los aranceles a Corea del Sur a cambio de que este país invirtiera cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos.
El problema son las dificultades que incluso trabajadores inmigrantes, después de décadas trabajando y viviendo en el país, no tengan el derecho casi automático de conseguir la nacionalidad.
La secta MAGA insiste en buscar casos de inmigrantes delincuentes para justificar los actos de terrorismo de Estado con el ICE.
Pero por muchos artificios a los que recurra el Nazi Stephen Miller, como acudir a los aparcamientos de los Home Depot, 7 Eleven o juzgados de inmigración justo minutos antes de que les otorguen los permisos a los inmigrantes objetivo, está demostrado que esta inmigración en EEUU es necesaria.
Y aparte de eso, ¿es que hyundai ha cancelado el proyecto por una subcontrata que se ha quedado sin 400 empleados?