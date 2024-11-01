La extrema derecha toma posiciones para llenar el vacío del postprocés

La última encuesta publicada por el ARA pronostica un aumento de las dos extremas derechas, la españolista y la catalanista. Mientras Vox obtendría entre 14 y 17 diputados, Aliança Catalana multiplicaría por diez (o más) la representación, y obtendría una horquilla de entre 20 y 22 diputados. Si hacemos caso del sondeo, en la franja alta de la horquilla habría más de un cuarto de parlamentarios de extrema derecha en la cámara. Son datos graves que, antes de que devengan una realidad política y social, requieren una reacción rápida por parte del