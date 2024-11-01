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La extrema derecha toma posiciones para llenar el vacío del postprocés

La extrema derecha toma posiciones para llenar el vacío del postprocés

La última encuesta publicada por el ARA pronostica un aumento de las dos extremas derechas, la españolista y la catalanista. Mientras Vox obtendría entre 14 y 17 diputados, Aliança Catalana multiplicaría por diez (o más) la representación, y obtendría una horquilla de entre 20 y 22 diputados. Si hacemos caso del sondeo, en la franja alta de la horquilla habría más de un cuarto de parlamentarios de extrema derecha en la cámara. Son datos graves que, antes de que devengan una realidad política y social, requieren una reacción rápida por parte del

| etiquetas: ultraderecha , catalunya
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
YeahYa #1 YeahYa
La verdad es que en el momento del procés, del 1-O, me enganché con mucha gente en Menéame porque avisaban de donde iba a acabar esto. Y fui tonto, no lo vi venir.

Había cierta parte del independentismo catalán que nos creímos que se podía montar un país mejor, sin depender de las estructuras de la ultraderecha que están dentro del Estado español, Y joder, hostión brutal.

Disculpas a la izquierda española. Tenemos mucho más en común con vosotros que con esta basura que ahora pretende defender el catalanismo.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#1 tú eres izquierda española.
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YeahYa #7 YeahYa
#6 Va, dime lo de: ¿Qué pone en tu DNI?

Cada uno tiene derecho a sentirse de la comunidad que quiera. Mi tradición viene de la izquierda catalana, de abuelos militantes de ERC. Y como la mayoría de los republicanos catalanes, hemos visto que la cagamos profundamente con el procés.
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Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#7 solo faltaba. Tu eres de la comunidad autónoma de Cataluña. Y bien orgulloso deberías estar de formar parte de España.
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YeahYa #11 YeahYa
#9 La verdad es que no. Ya no me siento orgulloso de pertenecer a ningún lado.
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Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 pues es una pena.
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Asimismov #16 Asimismov
#11 has madurado, majo.
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Deviance #10 Deviance
#1 Esos os mandan un piolín rápidamente, ya podéis poneros las pilas, que ya sabemos como acaban estas cosas.
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satchafunkilus #14 satchafunkilus
#1 Es de sabios rectificar, todo el mundo se equivoca y no todos tenemos los huevos para reconocer los errores muchas veces.

No sé puede meter a todo el mundo en el mismo saco, y en todas partes cuecen habas, incluso en Cataluña ya que, precisamente, fue un catalán el que financió e hizo posible el golpe de estado de Franco, por ponerte un ejemplo.
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YeahYa #15 YeahYa
#14 Ese catalán es quien vendió a mis abuelos, militantes de ERC. Y es sorprendente que otros catalanes me la hayan vuelto a colar a mi casi un siglo después.
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satchafunkilus #17 satchafunkilus *
#15 Mis abuelos, que no tenían nada que ver con Cataluña ni Galicia fueron jodidos por (entre otros muchos) un gallego ayudado y financiado por un catalán.
Precisamente por por eso te digo que por la culpa de unos no tienen que pagar todos los demás, si no estaríamos todos peleados con todos.

"Y es sorprendente que otros catalanes me la hayan vuelto a colar a mi casi un siglo después."

Y lo que te rondare morena. Anda que no nos van a engañar en cosas, de eso no nos libramos ninguno.
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#4 aldeca77
En 10 años se ha caído el maquillaje del nacionalismo que se escondía tras la "republica" pasa a convertirse en extremas derecha identitarias copando el parlamento. (con los mismos votantes que hace 10 años)
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#8 encurtido *
En meneamé hemos leído centenares de veces que la principal razón del independentista es que los españoles (exceptuando Cataluña) éramos unos fachas al contrario que ellos que tienen una tradición democrátic y progresista de nivel nórdico mientras el resto vivíamos en un mundo y mentalidad decimonónica.

Menos mal que algunos son honestos y no niegan lo evidente. Puedes ser independentista o no serlo, lo que es innegable es que el partido hegemónico catalán de toda la vida que más legislaturas tiene de largo es una copia del PP. Y que hay un claro sesgo rancio y supremacista en todo esto que se manifiesta a poco que se rasque.
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Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
"Son datos graves".

La extrema izquierda sigue a por uvas.
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julespaul #18 julespaul *
Un artículo de un diario que recibe miles de euros de subvenciones de la izquierda catalana, es decir, de la Generalitat Catalunya.
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Usuarioinutil #2 Usuarioinutil
Cuando no ha gobernado la extrema derecha en Cataluña?
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djfrik #13 djfrik
#2 durante casi 30 años
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Nekobasu #3 Nekobasu
Hay una cosa que le hizo bastante daño al proces. No entender que el independentismo no es una opinión política, es transversal.
Cuando acudes a manifestación por algún tema, no le preguntas a la gente su color político, o su equipo de fútbol, o qué cadenas de televisión ve, o si es o no un puter, pederasta o pega a las mujeres.

Vamos todos por lo mismo... por el lema de la manifestación.

En el proces había puristas que solo querían a "los puros"... un racista antimoro…   » ver todo el comentario
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menéame