La extrema derecha toma posiciones para llenar el vacío del postprocés

La última encuesta publicada por el ARA pronostica un aumento de las dos extremas derechas, la españolista y la catalanista. Mientras Vox obtendría entre 14 y 17 diputados, Aliança Catalana multiplicaría por diez (o más) la representación, y obtendría una horquilla de entre 20 y 22 diputados. Si hacemos caso del sondeo, en la franja alta de la horquilla habría más de un cuarto de parlamentarios de extrema derecha en la cámara. Son datos graves que, antes de que devengan una realidad política y social, requieren una reacción rápida por parte del
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Había cierta parte del independentismo catalán que nos creímos que se podía montar un país mejor, sin depender de las estructuras de la ultraderecha que están dentro del Estado español, Y joder, hostión brutal.
Disculpas a la izquierda española. Tenemos mucho más en común con vosotros que con esta basura que ahora pretende defender el catalanismo.
Cada uno tiene derecho a sentirse de la comunidad que quiera. Mi tradición viene de la izquierda catalana, de abuelos militantes de ERC. Y como la mayoría de los republicanos catalanes, hemos visto que la cagamos profundamente con el procés.
No sé puede meter a todo el mundo en el mismo saco, y en todas partes cuecen habas, incluso en Cataluña ya que, precisamente, fue un catalán el que financió e hizo posible el golpe de estado de Franco, por ponerte un ejemplo.
Precisamente por por eso te digo que por la culpa de unos no tienen que pagar todos los demás, si no estaríamos todos peleados con todos.
"Y es sorprendente que otros catalanes me la hayan vuelto a colar a mi casi un siglo después."
Y lo que te rondare morena. Anda que no nos van a engañar en cosas, de eso no nos libramos ninguno.
Menos mal que algunos son honestos y no niegan lo evidente. Puedes ser independentista o no serlo, lo que es innegable es que el partido hegemónico catalán de toda la vida que más legislaturas tiene de largo es una copia del PP. Y que hay un claro sesgo rancio y supremacista en todo esto que se manifiesta a poco que se rasque.
La extrema izquierda sigue a por uvas.
Cuando acudes a manifestación por algún tema, no le preguntas a la gente su color político, o su equipo de fútbol, o qué cadenas de televisión ve, o si es o no un puter, pederasta o pega a las mujeres.
Vamos todos por lo mismo... por el lema de la manifestación.
En el proces había puristas que solo querían a "los puros"... un racista antimoro… » ver todo el comentario