Extratele 'Malas Lenguas' desenmascara a Abogados Cristianos tras su última denuncia por el cartel de la Mercè
La organización ultracatólica ha denunciado al alcalde de Barcelona por un posible delito de escarnio
|
etiquetas
:
abogados cristianos
,
organización ultracatólica
,
polonia castellanos
actualidad
8 comentarios
#1
skaworld
Por fin alguien los desenmascara y la verdad sale a la luz
1
K
23
#7
Asimismov
*
Abogados Cristianos son el resultado de la privatización de la Fiscalía para un único articulo del Código Penal el 525, con rima incluida, porque el de pederastia no lo conocen ni lo aplican.
Habría que conocer el origen de esas donaciones puntuales por si proceden de dinero en B de extranjeros y las cuotas fijas por si hay jueces y fiscales en ejercicio que les apoyan
1
K
22
#4
karakol
Espera a que vean el cartel de Borderlands 3.
0
K
17
#8
Cehona
Con razon Abascal quiere suprimir "Malas Lenguas".
No puede consentir se pierdan los objetivos de
Dominus Plinius
0
K
15
#6
Suleiman
MAs claro el agua ""Me gustaría subrayar que este gobierno prometió que iba a suprimir el delito contra el sentimiento religioso y siete años y pico después no lo han hecho"
Y ya de paso que hagan algo con la ley mordaza...
0
K
13
#3
uvi
El cartel del escarnio
www.barcelona.cat/lamerce/es/el-cartel
Si alguien sabe del camello que les suple a esta gente, que me lo diga por privado, es para un amigo...
0
K
11
#5
OriolMu
He ido a buscar el cartel y sigo sin ver qué puede tener de ofensivo.
www.barcelona.cat/lamerce/ca/el-cartell
0
K
9
#2
BRRZ
*
Este año en el belén en vez del niño debería haber un perro. Y trans, un perro que se crea gato.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
