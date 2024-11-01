edición general
El 'extraño' futuro de la CNN

Netflix la deja fuera, pero Paramount quiere absorberla. Así se define el destino de uno de los medios más influyentes del mundo en plena batalla para adqurir Warner Bros.

johel #1 johel
Seguid el rastro del dinero.
