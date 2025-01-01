Extranjeros en China que querrían cambiar cómo funcionan las cosas allí  

California es uno de los estados más demócratas del país con altos impuestos y altos servicios. Todos queremos los servicios pero no queremos pagar impuestos. Con lo que en las últimas décadas ha habido una alta emigración desde California a lugares como Texas, tradicionalmente republicanos. ¿Por qué? Porque allí pagan menos impuestos. Pero al moverse y empadronarse en Texas también arrastran con ellos su voto que es demócrata, porque obviamente llegan a Texas y se quejan de todos los servicios de California que echan de menos.