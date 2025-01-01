edición general
4 meneos
93 clics

Extranjeros en China que querrían cambiar cómo funcionan las cosas allí  

California es uno de los estados más demócratas del país con altos impuestos y altos servicios. Todos queremos los servicios pero no queremos pagar impuestos. Con lo que en las últimas décadas ha habido una alta emigración desde California a lugares como Texas, tradicionalmente republicanos. ¿Por qué? Porque allí pagan menos impuestos. Pero al moverse y empadronarse en Texas también arrastran con ellos su voto que es demócrata, porque obviamente llegan a Texas y se quejan de todos los servicios de California que echan de menos.

| etiquetas: extranjeros , china , querrían , cambiar , cómo , funcionan , cosas , allí
3 1 1 K 42 cultura
5 comentarios
3 1 1 K 42 cultura
#1 el_gran_reset
españa es un país con altos impuestos y altos impuestos
0 K 18
#2 el_gran_reset *
este tío ha sido varias veces portada y os la ha metido doblada, rojos.
0 K 18
carakola #4 carakola
#2 Ha sido portada porque ha explicado cosas interesantes y acertadas pero nadie es infalible ni tiene siempre razón. A mi lo de arrastrar el voto de California a Texas siempre me pareció una gilipollez. No se la mete doblada nadie, resulta que es un sitio más plural que lo que creen 4 gilipollas polarizados/polarizadores.
1 K 33
#3 XXguiriXX
Criticar la migración interna xD Esta gente son de enfermitos, lo siguiente.
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
Habria que hacer como los comunistas y poner muros
0 K 10

menéame