Extorsionan y amenazan a una alcaldesa de Ciudad Real para que dimita de su responsabilidad municipal

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), Beatriz Dorado, ha denunciado públicamente haber recibido amenazas que afectan a ella y a su entorno más cercano tras haber sido extorsionada por una mujer, y a la que supuestamente una banda había secuestrado a su hijo, quien le trasladó que la condición 'sine qua non' para su liberación y para evitar que tanto el menor como la propia alcaldesa sufrieran «daños físicos» era que presentara su dimisión en un plazo de diez días.

