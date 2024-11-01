edición general
Extensión para navegadores te devuelve un internet libre de los efectos de Chatgpt

Hay una extensión para el navegador que evita el contenido generado por IA y puede descargarse tanto para Chrome como para Firefox. Se trata de una herramienta de búsqueda que solo muestra contenido creado antes del primer lanzamiento público de ChatGPT, el 30 de noviembre de 2022. Se llama Slop Evader. Esta extensión del navegador utiliza la API de búsqueda de Google para mostrar solo contenido publicado antes del 30 de noviembre de 2022, por lo que puedes estar seguro de que lo que vas a leer ha sido escrito o producido por mano humana

Orange_Noticias #1 Orange_Noticias
En poco tiempo va a ser difícil filtrar a los bots en los foros.
Para colmo, algunos no paran de crear y rellenar sus articulos y coments con IA , jactándose de "usuarios avezados" xD xD xD  media
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#1 "mostrar solo contenido publicado antes del 30 de noviembre de 2022"

xD xD xD
Vaya basura
#3 hokkien
¿Un filtro por fecha de publicación? o_o
Orange_Noticias #4 Orange_Noticias *
#3 todo lo escrito antes de la aparición de chargpt, tan basico como efectivo xD xD xD

lo estoy probando, ya comentaré. tengo varios navegadores addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/slop-evader/
#6 amusgada
#3 yo lo uso hace ya unos años, sobre todo porque suelo buscar imágenes de Historia del Arte o geografía y geología y ostias, como te despistes y no metas el (previo a 2020) te sale cada mierda inventada que hasta en cuadros famosos gazapos :palm: como pa hacer un powerpoint y te pillen los alumnos, agg
