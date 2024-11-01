Extensión para navegadores te devuelve un internet libre de los efectos de Chatgpt

Hay una extensión para el navegador que evita el contenido generado por IA y puede descargarse tanto para Chrome como para Firefox. Se trata de una herramienta de búsqueda que solo muestra contenido creado antes del primer lanzamiento público de ChatGPT, el 30 de noviembre de 2022. Se llama Slop Evader. Esta extensión del navegador utiliza la API de búsqueda de Google para mostrar solo contenido publicado antes del 30 de noviembre de 2022, por lo que puedes estar seguro de que lo que vas a leer ha sido escrito o producido por mano humana