edición general
13 meneos
16 clics
Extender su odio hacia las personas pobres: el próximo paso de la extrema derecha

Extender su odio hacia las personas pobres: el próximo paso de la extrema derecha

Estos días hemos visto como el discurso y las políticas de odio racistas de la derecha y la extrema derecha tienen consecuencias concretas y terribles como han sido los pogromos racistas organizados en Torre-Pacheco contra la población migrante, o más recientemente el veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla.En los dos meses de verano que llevamos se han registrado múltiples agresiones contra personas en situación de extrema precariedad y sin hogar en todo el estado. Todas tenían un denominador y una motivación común...

| etiquetas: odio , pobres , extrema derecha
11 2 0 K 141 actualidad
4 comentarios
11 2 0 K 141 actualidad
nereira #1 nereira
... Todas tenían un denominador y una motivación común: el odio contra las personas pobres.
1 K 31
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Próximo? Pero si lo llevan haciendo desde hace años :-|
1 K 28
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Paso siguiente: el fatxapobre que se cree rico odia a los que son como él.
0 K 14
#4 rekus *
Llevan en eso toda la vida.
0 K 14

menéame