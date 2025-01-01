Extender su odio hacia las personas pobres: el próximo paso de la extrema derecha

Estos días hemos visto como el discurso y las políticas de odio racistas de la derecha y la extrema derecha tienen consecuencias concretas y terribles como han sido los pogromos racistas organizados en Torre-Pacheco contra la población migrante, o más recientemente el veto del PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla.En los dos meses de verano que llevamos se han registrado múltiples agresiones contra personas en situación de extrema precariedad y sin hogar en todo el estado. Todas tenían un denominador y una motivación común...