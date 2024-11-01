edición general
29 meneos
62 clics
Explota en Gran Canaria una trama de violencia sexual contra menores tuteladas: hay 34 víctimas y tres personas en prisión

Explota en Gran Canaria una trama de violencia sexual contra menores tuteladas: hay 34 víctimas y tres personas en prisión

Novedades en la investigación por los abusos contra 34 menores tuteladas en centros de Gran Canaria, una de las tramas de pederastia más importantes en la historia del archipiélago. El principal investigado de la denominada como 'Operación Íncubo', Agustín Alemán Barreto, conocido como Yino, ha reconocido recientemente ante varios agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria que para él era "habitual" mantener "relaciones sexuales con menores de entre 12 y 17 años".

| etiquetas: gran canaria , menores tuteladas , trama , violencia sexual
24 5 0 K 336 actualidad
10 comentarios
24 5 0 K 336 actualidad
Comentarios destacados:    
bronco1890 #6 bronco1890
El hdp se cambió de sexo en el registro para intentar que le encerrasen en una cárcel de mujeres. Por suerte y de momento no ha colado:
www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/las-palmas-de-gran-canaria/yino
4 K 53
TripleXXX #1 TripleXXX *
El abuso de las menores tuteladas o vulnerables se está pasando muchísimo de la raya.
Algún fallo gordo tiene que haber en esas instituciones.
3 K 46
Battlestar #9 Battlestar
#1 Yo lo que siempre me pregunto y me rasco la cabeza, al mismo que me deja perplejo la toma de decisiones.
Porque está claro que estas investigaciones llevan tiempo, no hay una denuncia y cae la organización entera, si no que pasan meses recopilando pruebas, testimonios, haciendo seguimientos, etc, para poder realizar las detenciones y lograr condenas.
Pero al mismo tiempo durante el tiempo que dura eso los investigadores tienen que saber que hay personas que están siendo victimas de eso.…   » ver todo el comentario
0 K 10
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
"Las trato muy bien. A una le hice sexo oral y se quedó dormidas en mis brazos. No tengo miedo porque sé que no he hecho nada malo"
1 K 30
Pertinax #10 Pertinax
#7 El hecho de que lo manifieste y él mismo crea que le sirve de justificación ya indica que es un puto tarado.
0 K 12
#4 Pitchford
Hay que hacerles pasar por el detector de mentiras a quienes quieran trabajar en centros de éstos. Algo se prevendrá..
1 K 22
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Da igual. El estado no da respuestas educativas de especialistas ante estos casos. Es la especialidad de Master de Irene Montero. Pero le da igual. Cómo eurodiputada no ha hecho ni una sóla intervención en su especialidad.
0 K 10
TripleXXX #3 TripleXXX
P.D. Si queréis dormir bien, mejor no leáis el artículo :'(
0 K 9
#5 Kuruñes3.0
No los dan en adopción por los derechos de sus padres yonkis y luego a facturar casi en sus putas madres.
0 K 7
#8 perica_we
si es que lo ponen fácil... ya saben por dónde tienen que acercarse para......
porque si FFSE pusieran recursos alrededor de éstos centros más de uno pescaban. ya tardan.
0 K 7

menéame