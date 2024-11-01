Explota en Gran Canaria una trama de violencia sexual contra menores tuteladas: hay 34 víctimas y tres personas en prisión

Novedades en la investigación por los abusos contra 34 menores tuteladas en centros de Gran Canaria, una de las tramas de pederastia más importantes en la historia del archipiélago. El principal investigado de la denominada como 'Operación Íncubo', Agustín Alemán Barreto, conocido como Yino, ha reconocido recientemente ante varios agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria que para él era "habitual" mantener "relaciones sexuales con menores de entre 12 y 17 años".