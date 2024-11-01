Explota en Gran Canaria una trama de violencia sexual contra menores tuteladas: hay 34 víctimas y tres personas en prisión

Novedades en la investigación por los abusos contra 34 menores tuteladas en centros de Gran Canaria, una de las tramas de pederastia más importantes en la historia del archipiélago. El principal investigado de la denominada como 'Operación Íncubo', Agustín Alemán Barreto, conocido como Yino, ha reconocido recientemente ante varios agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria que para él era "habitual" mantener "relaciones sexuales con menores de entre 12 y 17 años".
Algún fallo gordo tiene que haber en esas instituciones.
Porque está claro que estas investigaciones llevan tiempo, no hay una denuncia y cae la organización entera, si no que pasan meses recopilando pruebas, testimonios, haciendo seguimientos, etc, para poder realizar las detenciones y lograr condenas.
Pero al mismo tiempo durante el tiempo que dura eso los investigadores tienen que saber que hay personas que están siendo victimas de eso.… » ver todo el comentario
porque si FFSE pusieran recursos alrededor de éstos centros más de uno pescaban. ya tardan.