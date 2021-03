La explosión de las prostitutas sintéticas y los robots sexuales en China  

A este ritmo de innovación, no está lejos el momento en que estas máquinas sean totalmente indistinguibles de una persona real. Cuando lleguemos a ese punto, habrá muchos más hombres y mujeres que se decanten por tener relaciones románticas con parejas que sean exactamente lo que desean. Ya no solo serán personas con dificultad para mantener relaciones por las razones que sean —sociales, físicas o psicológicas— o aquellos que busquen fetiches sexuales. Los motivos serán mundanos, desde la simple falta de tiempo a no complicarse la existencia.