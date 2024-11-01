·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15358
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
6465
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7431
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6382
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4425
clics
Las palabras de Pablo Motos sobre el despido de Jimmy Kimmel desatan el cachondeo: "Quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro"
más votadas
735
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
720
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
591
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error
529
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel
812
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
38
clics
Explorer UAS: así es el primer dron de una pyme española seleccionado para formar parte del catálogo oficial de productos de la OTAN
La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha adjudicado un contrato marco a Aurea Avionics, tecnológica española especializada en sistemas
|
etiquetas
:
fron español
,
otan
,
explorer usa
4
0
0
K
40
tecnología
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
0
K
40
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
reivaj01
Es un Spanish Design 100% certificado.
En la imagen del artículo no se ve bien, pero sí, le han puesto un palo.
.
2
K
35
#2
soberao
#1
Es 100% español como la camioneta 100% española de Usillos en El Milagro de P.Tinto, porque por ejemplo, España no fabrica sus propios procesadores.
m.youtube.com/watch?v=uCUW5ZUP-2E
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En la imagen del artículo no se ve bien, pero sí, le han puesto un palo.
.