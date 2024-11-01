edición general
Explorer UAS: así es el primer dron de una pyme española seleccionado para formar parte del catálogo oficial de productos de la OTAN

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha adjudicado un contrato marco a Aurea Avionics, tecnológica española especializada en sistemas

reivaj01 #1 reivaj01
Es un Spanish Design 100% certificado.
En la imagen del artículo no se ve bien, pero sí, le han puesto un palo.

#2 soberao
#1 Es 100% español como la camioneta 100% española de Usillos en El Milagro de P.Tinto, porque por ejemplo, España no fabrica sus propios procesadores. m.youtube.com/watch?v=uCUW5ZUP-2E
