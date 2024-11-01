Explorando la relación perro-humano mediante la combinación de resonancia magnética, seguimiento ocular y medidas de comportamiento [ENG]

La relación única entre los perros (mascotas) y sus cuidadores humanos tiene un parecido notable con el vínculo de apego de los bebés humanos con sus madres: los perros dependen del cuidado humano y su comportamiento parece estar específicamente orientado a involucrar el sistema de cuidado de su pareja humana. Tanto los datos de seguimiento ocular como los de la prueba de preferencia respaldaron el papel superior de la cara del cuidador y estuvieron en línea con los hallazgos del experimento de resonancia magnética funcional.