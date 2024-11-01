edición general
21 meneos
22 clics
Expertos piden prohibir la caza para que la fauna silvestre se recupere tras los incendios

Expertos piden prohibir la caza para que la fauna silvestre se recupere tras los incendios

Los incendios que este verano han asolado el noroeste peninsular, de dimensiones y virulencia pocas veces vistas antes en España, han dejado sin refugio y alimento a las poblaciones de animales silvestres cuyas posibilidades de recuperarse se verán mermadas si las autoridades no toman medidas como prohibir la caza en toda una provincia o en zonas próximas a las ardidas a las que acudirán buscando refugio, según los expertos.

| etiquetas: caza , incendios , prohibición , fauna , recuperación
17 4 0 K 181 actualidad
7 comentarios
17 4 0 K 181 actualidad
Andreham #3 Andreham
¡Si hombre! ¡Si no cazan, las poblaciones de animales se volverán incontrolables y harán mucho daño a la agricultura! ¡Hay que mantenerla a un cierto nivel para mantener el ecosistema y para eso hace falta la caza!

Ah, calla, que justo lo que tiene que hacerse ahora es aumentar la población por el desbarajuste de los incendios.

Eeeeeeeeeeeeeeeh NO SE PUEDE PROHIBIR CAZAR PORQUE PERRO SANCHE HIJO PUTA Y LIBERTAD.
1 K 28
Fraktal #5 Fraktal
#3 Se tá olvidao ETA y Venezuela :-D
0 K 7
Pertinax #1 Pertinax
Lógico es.
1 K 23
reivaj01 #4 reivaj01
#1 ¿Qué tiene que ver la caza actual con la lógica?
0 K 12
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 y que cojones sabrán los expertos que no sepa un cazador de toda la vida De Dios
0 K 20
#7 Garminger2.0
#1 A los cazadores vas a hablarles de lógica...
0 K 7
#2 Pitchford
Pues habida cuenta además de que a veces hay intereses cinegéticos detrás de los incendios provocados, sería una medida protectora y disuasoria al mismo tiempo.

www.animanaturalis.org/n/46944/la-relacion-letal-entre-caza-e-incendio
0 K 17

menéame