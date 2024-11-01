Expertos piden prohibir la caza para que la fauna silvestre se recupere tras los incendios

Los incendios que este verano han asolado el noroeste peninsular, de dimensiones y virulencia pocas veces vistas antes en España, han dejado sin refugio y alimento a las poblaciones de animales silvestres cuyas posibilidades de recuperarse se verán mermadas si las autoridades no toman medidas como prohibir la caza en toda una provincia o en zonas próximas a las ardidas a las que acudirán buscando refugio, según los expertos.
| etiquetas: caza , incendios , prohibición , fauna , recuperación
