Los expertos anti-dron ucranianos enviados a Oriente Medio buscan, como contrapartida, la firma de un jugoso contrato económico y tecnológico [ENG]

Ucrania quiere dinero y tecnología a cambio de ayudar a los países de Oriente Medio a defenderse de los drones kamikaze iraníes, según ha declarado Zelenski, después de enviar tres equipos de especialistas a la región, como muestra de lo que Ucrania quiere "vender". Esto es así porque Trump ha declarado que EEUU no necesita su ayuda para derribalos. Zelenski afirmó no entender por qué Washington no firma el acuerdo sobre drones, de entre 35 y 50 000 mill. de $, que lleva meses planteando, y espera poder convencer con hechos sobre el terreno.
| etiquetas: zelenski , ucrania , drones , contrato , tecnología , oriente medio , irán
www.meneame.net/story/ultima-persona-necesitamos-ayuda-zelensky-trump-