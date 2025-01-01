edición general
El experto forestal Paco Castañares estalla contra el PP por los incendios: "Que se entere Feijóo, no es un problema de pirómanos"

Paco Castañares, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y experto forestal, asegura que la propuesta del líder del PP es "una estupidez": "Cada vez que hay un incendio habla de pirómanos sin tener ni idea de lo que dice". Castañares ha puesto el foco en la negligente gestión y prevención de incendios que hacen algunas comunidades autónomas, especialmente Castilla y León."Que se entere Feijóo de que no es un problema de pirómanos, es un problema de gestión forestal"

3 comentarios
Tkachenko #3 Tkachenko
Últimamente estalla mucha gente ¬¬
Tontolculo #2 Tontolculo
No tiene que enterarse Fakejoó. Seguro que ya lo sabe tras tantos años de incendios en Galicia

Tienen que enterarse quienes le votan

Y también los partidos de izquierdas
#1 endy *
Falacia de falso dilema.
Ambas cosas son problemas
Por otro lado pretender que el inútil de Feijóo se entere ya es mucho pedir
