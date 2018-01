El experimento psico-sociológico de vivir en la soledad del bosque con tecnología primitiva del siglo X  

Aunque dada a conocer ahora bajo el título Alone in the Past, la experiencia comenzó a planificarse en 2013 y se desarrolló entre el otoño de 2016 y la primavera de 2017. Pavel Sapozhnikov dejó atrás la tecnología y el contacto humano para viajar al pasado junto con algunos animales de granja en una cabaña de un paraje aislado. En el transcurso de ese tiempo analiza su «evolución mental» y algunas historias del día-a-día, a cual más curiosa.