El experimento económico de Estados Unidos empieza a pasar factura

El 30 de enero el PIB de Estados Unidos confirmó un crecimiento anualizado del 1,4% en el cuarto trimestre de 2025. Tres meses antes avanzaba al 4,4%. El contraste llega en el mismo momento en que la Casa Blanca mantiene el discurso de reindustrialización y presión arancelaria sobre China y parte de Europa y con la guerra abierta ahora en Oriente Próximo. El experimento económico sigue en marcha, pero los datos empiezan a moverse en otra dirección.