La expansión descontrolada de fuegos gigantescos agrava la catástrofe en Ourense: "Es caótico, lo nunca visto"

Varios incendios activos de enormes dimensiones devoran territorio, siembran el caos en las aldeas, arrasan más de 46.650 hectáreas y afectan a 40.000 ourensanos. "La situación es totalmente caótica, lo nunca visto". El megaincendio de Oímbra, en Ourense, que comenzó el pasado martes supuestamente por culpa de una imprudencia de un tractorista —este domingo pasa a disposición judicial—, ha herido de gravedad a tres brigadistas, ha arrasado casas, vehículos, alpendres, fincas y más de 11.000 hectáreas, engullendo un territorio amplísimo en el...