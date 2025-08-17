La expansión descontrolada de fuegos gigantescos agrava la catástrofe en Ourense: "Es caótico, lo nunca visto"

Varios incendios activos de enormes dimensiones devoran territorio, siembran el caos en las aldeas, arrasan más de 46.650 hectáreas y afectan a 40.000 ourensanos. "La situación es totalmente caótica, lo nunca visto". El megaincendio de Oímbra, en Ourense, que comenzó el pasado martes supuestamente por culpa de una imprudencia de un tractorista —este domingo pasa a disposición judicial—, ha herido de gravedad a tres brigadistas, ha arrasado casas, vehículos, alpendres, fincas y más de 11.000 hectáreas, engullendo un territorio amplísimo en el...
Pagar para mantener ganado que limpie el monte.
Plantar árboles de hoja caduca que protejan el suelo de los incendios.
Invertir en prevención.
Bomberos públicos sin intereses económicos en que arda todo.
Si un terreno no se usa y se tiene abandonado o dividido entre 500 herederos que pase a manos del estado y sea él el que se responsabilice de cuidarlo.
Si quieres plantar eucaliptos tienes que tener otro terreno con vegetación autóctona.
