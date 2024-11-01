Exmilitar envenenado denuncia el nuevo ataque con ácido en Jiménez de Jamuz (León)

El ataque ácido al exmilitar leonés Marcos en Jiménez de Jamuz ya está en la vía penal mientras La Guardia Civil mantiene vigilada a la expareja de la víctima, que sigue en libertad pese a que fue condenada por la Audiencia Provincial de León en mayo a 12 años y medio de cárcel por intentar asesinarle en 2020 con talio escondido en una chocolatina.
Se puede hacer el chiste porqué la víctima es él.
Aunque podrían haberlo hecho, ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular han solicitado hasta la fecha la ejecución de la sentencia,
Porque esto no es violencia de genero...