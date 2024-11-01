edición general
Exmilitar envenenado denuncia el nuevo ataque con ácido en Jiménez de Jamuz (León)

El ataque ácido al exmilitar leonés Marcos en Jiménez de Jamuz ya está en la vía penal mientras La Guardia Civil mantiene vigilada a la expareja de la víctima, que sigue en libertad pese a que fue condenada por la Audiencia Provincial de León en mayo a 12 años y medio de cárcel por intentar asesinarle en 2020 con talio escondido en una chocolatina.

DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Hay amores que matan.

Se puede hacer el chiste porqué la víctima es él.

#4 Poll
#3 Y por qué aún no ha muerto.

MoussaZy #5 MoussaZy
El hombre arrastra secuelas muy graves, ceguera, daño neurológico y movilidad. La loca esta habría que meterla en un mazmorra y dejarla pudrirse ahí.

#2 Leon_Bocanegra
A pesar de la sentencia condenatoria, la mujer permanece en libertad a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronuncie sobre el recurso de apelación que presentó. Esta semana Marcos ha sabido que ya hay fecha para el fallo: “será en noviembre” cuando se dé a conocer la decisión en segunda instancia.

Aunque podrían haberlo hecho, ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular han solicitado hasta la fecha la ejecución de la sentencia,

#6 yarkyark *
#2 Y a este no le cubre la ley de violencia de genero, con lo que su abogado y procurador se lo tiene que pagar el.

Porque esto no es violencia de genero...

#1 ombresaco *
Parece que hay que luchar contra el machismo de los inmigrantes...

vilgeits #7 vilgeits
A saber como la habia maltratado el, igual hasta no habia bajado la tapa del vater.


