edición general
5 meneos
7 clics
Exmiembro de la junta de la biblioteca se enfrenta a un arresto por un presunto plan de secuestro (Eng)

Exmiembro de la junta de la biblioteca se enfrenta a un arresto por un presunto plan de secuestro (Eng)

La exmiembro de la junta, Tami Hamby, había participado anteriormente en iniciativas para retirar libros LGBTQ+ de la biblioteca del condado, el sistema bibliotecario fue demandado y finalmente perdió la apelación ante el Tribunal Supremo de Arkansas, lo que le costó al condado y a la biblioteca casi 500 000$, exmiembro de la junta de la biblioteca del condado de Crawford, está acusada de planear el secuestro simulado de su hija. La hija escapó de sus captores y corrió a una casa cercana en busca de ayuda, lo que dio lugar a la investigación.

| etiquetas: woke , tami hamby , lgbti , secuestro , hija , biblioteca , eeuu
4 1 0 K 64 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 64 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Klanned Karenhood siempre reúne a lo mejor de cada casa.
1 K 39

menéame