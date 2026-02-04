Una exjefa de TMB acusa ante la jueza a directivos de la entidad de "presiones e injerencias" por un caso de acoso laboral

La exresponsable de cumplimiento normativo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha acusado ante una jueza de Barcelona a directivos de esta empresa pública de "presiones e injerencias" en un expediente de acoso laboral, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. De este modo, la exempleada de TMB se ha ratificado en la querella que presentó contra el consejero delegado, Xavier Flores, y otros dos directivos de la entidad que gestiona el metro y el bus de Barcelona.