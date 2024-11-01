edición general
Del éxito de ‘Maus’ al compromiso contra Trump: un documental reivindica la imprescindible figura de Art Spiegelman

‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’, que se puede ver en la plataforma Filmin, profundiza en las claves de uno de los cómics fundamentales del siglo XX

