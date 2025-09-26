Un exconcejal condenado dará nombre a un campo de fútbol en Torre Pacheco

PP y Vox han aprobado en el pleno municipal de Torre Pacheco denominar el nuevo campo de fútbol 8 con el nombre de José Saura Meroño 'PiPi', exconcejal condenado por corrupción en sentencia firme. El que fuera edil de deportes con el anterior gobierno local del PP (2003-2015) fue condenado por corrupcion política al adjudicar a dedo multitud de contratos de proyectos de obras.