Un exconcejal condenado dará nombre a un campo de fútbol en Torre Pacheco

PP y Vox han aprobado en el pleno municipal de Torre Pacheco denominar el nuevo campo de fútbol 8 con el nombre de José Saura Meroño 'PiPi', exconcejal condenado por corrupción en sentencia firme. El que fuera edil de deportes con el anterior gobierno local del PP (2003-2015) fue condenado por corrupcion política al adjudicar a dedo multitud de contratos de proyectos de obras.

| etiquetas: torre pacheco , campo de futbol , malversación , josé saura , pi pi
7 comentarios
makinavaja #2 makinavaja
Estar condenado en el PP son méritos, que parecéis nuevos... :-D :-D :-D
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Y espera, pronto le pondrán una estatua con un balón en la plaza del pueblo
dark_soul #1 dark_soul
Es por corrupción. Le deberán un favor o su silencio
Abrildel21 #6 Abrildel21
Torre Pacheco.
Murcia.
Nachodemieres #3 Nachodemieres *
Cuando usas la frase El Mundo Today me la ha colado y la realidad supera por mucho a la sátira. Lo siguiente será Colegio Público Carlos Mazón en cualquier localidad de la DANA.La derecha española y sus votantes dan asco.
allenharpell #4 allenharpell
#3 Hombre yo creo que a Mazón le pegaría más en el ámbito público una presa, un transvase o algo relacionado con el agua, también en el ámbito privado un negocio tipo Ventorro tampoco estaría de más.

La que si lo tiene fácil es Ayuso, podemos ponerle su nombre tanto a una residencia de mayores municipal como a cualquier tanatorio.
Abrildel21 #7 Abrildel21
#4 Tanatorio Isabel Díaz Ayuso: unos funerales de muerte.
