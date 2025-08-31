El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, herido de gravedad en un accidente de tráfico en New Hampshire

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani resultó herido grave en un accidente de tráfico mientras circulaba por la autopista el sábado por la noche, según ha comunicado su jefe de seguridad, Michael Ragusa, en X este domingo. Giuliani sufrió una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo y la parte inferior de la pierna izquierdos, según la misma fuente. Tras el incidente, Giuliani fue trasladado a un centro de traumatología cercano.
"Además de ser alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, Giuliani ha trabajado como abogado del presidente estadounidense, Donald Trump, en sus esfuerzos fallidos por anular los resultados de las elecciones de 2020.
Meses antes, en diciembre de 2023, un jurado le había ordenado pagar 148 millones de dólares a dos trabajadoras electorales de Georgia a las que había… » ver todo el comentario
Repúblicano, vale.
No teneis ni puta idea de lo que es un fascista, cansinos ya.
Dejar de desprestigiar a los millones de muertos por el fascismo en el mundo durante décadas, para llamar fascista a un alcalde de Nueva York de los años 90.
Ridículos.
¿Alguien relacionado con la victima de violencia domestica a la que supuestamente ayudo?
¿Iba a tirar de la manta y le han dado una advertencia?
¿El que le dió por detras iba vestido de cura como aquel que se metió en la casa del tesorero?