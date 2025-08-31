El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, herido de gravedad en un accidente de tráfico en New Hampshire

El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani resultó herido grave en un accidente de tráfico mientras circulaba por la autopista el sábado por la noche, según ha comunicado su jefe de seguridad, Michael Ragusa, en X este domingo. Giuliani sufrió una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo y la parte inferior de la pierna izquierdos, según la misma fuente. Tras el incidente, Giuliani fue trasladado a un centro de traumatología cercano.