Los ex de Vox revelan presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido

Los ex de Vox revelan presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido

La que fuera portavoz de Vox en el Parlament Idoia Ribas ha revelado este jueves presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido, respondiendo así a las acusaciones del secretario general, Ignacio Garriga, que calificó de "estafadores" a los diputados que en Baleares han abandonado la formación.

7 comentarios
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
A ver VOX está para robar. Y lo saben. Los que se meten en VOX son conscientes de ello, el problema es que a ellos no les llega.
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
#3 Y lo hacen muy bien!
...tu puedes comprarte una casa de 1 millón de euros?
Santi, si.
fareway #4 fareway
Los ex siempre tan dolidos y con ansias de venganza. Cuando estaban en el partido callaban y otorgaban. Los unos y los otros pura basura.
#2 Barriales *
Y que esperaba la gente, seriedad de unos zánganos que no quieren trabajar?.
karakol #5 karakol
Y cuando decimos partido, nos referimos a los que mandan.

Estos van a dejar al PP como unos robagallinas.
Imag0 #6 Imag0
#5 Ya les gustaría a los voxeros.. el PP es la puta élite del robo de fondos públicos, los putos amos, la Champions League del choriceo la gestionan ellos.
SMaSeR #1 SMaSeR
Es lo que se espera de esta gente no?, donde esta la novedad?. Esto es así ahora, el día que pillen cacho habrá que sumar también el saqueo a las instituciones donde metan la mano.
