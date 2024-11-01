Los ex de Vox revelan presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido

La que fuera portavoz de Vox en el Parlament Idoia Ribas ha revelado este jueves presiones para "desviar ingentes cantidades de dinero" del grupo parlamentario al partido, respondiendo así a las acusaciones del secretario general, Ignacio Garriga, que calificó de "estafadores" a los diputados que en Baleares han abandonado la formación.
