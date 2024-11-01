Evaluando el servicio de la Posada Orgullo de León en World of Warcraft  

¡Bienvenidos a una nueva y polémica sección en el canal! ???? Hoy, el Señor Crónicas se aventura en un viaje de lujo (o eso creíamos) hasta la famosa posada *Orgullo de León* en el icónico Bosque de Elwynn, World of Warcraft. ¿Es realmente el mejor lugar para descansar antes de seguir con tus misiones? ????

En este video, realizo una inspección exhaustiva analizando desde la limpieza en la cocina y la calidad de las habitaciones, hasta los servicios más cuestionables de este establecimiento. Entre guardias masacrando caballos, ...