·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11852
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13592
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
4656
clics
Nunca Ayuso había provocado un estallido semejante de Javier Ruiz en TVE, por un calibre no visto hasta ahora
3530
clics
1921: la guerra que jodió España y de la que apenas se habla
4411
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
860
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
531
El Gobierno de Ayuso prohíbe las banderas palestinas y el apoyo a Gaza en los colegios madrileños
551
PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción
570
Un exmagistrado no se calla y habla de la prevaricación de Peinado: “Ha escogido todas las formas de hacer el ridículo”
499
La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales y allana así su caso ante el juez
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
33
clics
Euskadi y Palestina jugaran un amistoso de futbol en San Mames el 15 de noviembre
La Euskal Selezioa jugara un partido contra Palestina el 15 de noviembre en San Mames tras alcanzar un acuerdo entre ambas federaciones de futbol
|
etiquetas
:
euskadi
,
palestina
,
futbol
27
5
0
K
338
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
27
5
0
K
338
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
kreator
Lo deprisa que pasan las cosas cuando se ponen viento a favor...
4
K
56
#6
Joaker
A la derecha Española le va a dar un ataque
Los comentarios que he leido en Marca sobre la pancarta que pusieron en San Mames ayer han sido vomitivos.
3
K
41
#12
Tito_Keith
ETA y Hamás juegan al furbo
próximamente en sus pantallas
1
K
24
#14
Mltfrtk
#12
0
K
15
#1
Rayder
*
Muy buen gesto
1
K
22
#5
maoma
fútbol es fútbol
0
K
12
#13
laruladelnorte
Ojalá que sientan todo el cariño y soliraridad de los españoles,poco consuelo es para lo que están viviendo pero al menos que no se sientan solos ante el genocidio de su pueblo.
Bien por Euskadi.
0
K
10
#4
tromperri
Me alegra oír que queda algún jugador palestino vivo.
No hubiese apostado por ello.
0
K
9
#8
Ovlak
*
#3
#4
Que jueguen en la propia Palestina puede que dos o tres.
0
K
12
#3
DayOfTheTentacle
Mola pero... Quedan palestinos para jugar? Ojo que os bombardean y como mucho dirán que condenan...
0
K
7
#7
manzitor
#3
Hay mucho palestino en la diaspora (y temo que habrá muchos más)
0
K
12
#9
Aokromes
#7
hay muy pocos palestinos en españa, en euskadi 60.
0
K
14
#10
rubencho
#9
ostras, solo en mi pueblo (15000) se de al menos 4.
0
K
7
#11
manzitor
#9
Muchos tienen doble nacionalidad
0
K
12
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los comentarios que he leido en Marca sobre la pancarta que pusieron en San Mames ayer han sido vomitivos.
próximamente en sus pantallas
Bien por Euskadi.
No hubiese apostado por ello.