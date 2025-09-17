edición general
Euskadi y Palestina jugaran un amistoso de futbol en San Mames el 15 de noviembre

La Euskal Selezioa jugara un partido contra Palestina el 15 de noviembre en San Mames tras alcanzar un acuerdo entre ambas federaciones de futbol

#2 kreator
Lo deprisa que pasan las cosas cuando se ponen viento a favor...
#6 Joaker
A la derecha Española le va a dar un ataque xD xD

Los comentarios que he leido en Marca sobre la pancarta que pusieron en San Mames ayer han sido vomitivos.
Tito_Keith #12 Tito_Keith
ETA y Hamás juegan al furbo
próximamente en sus pantallas
Rayder #1 Rayder *
Muy buen gesto :clap: :clap:
#5 maoma
fútbol es fútbol
#13 laruladelnorte
Ojalá que sientan todo el cariño y soliraridad de los españoles,poco consuelo es para lo que están viviendo pero al menos que no se sientan solos ante el genocidio de su pueblo.
Bien por Euskadi.
#4 tromperri
Me alegra oír que queda algún jugador palestino vivo.
No hubiese apostado por ello.
Ovlak #8 Ovlak *
#3 #4 Que jueguen en la propia Palestina puede que dos o tres.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Mola pero... Quedan palestinos para jugar? Ojo que os bombardean y como mucho dirán que condenan...
manzitor #7 manzitor
#3 Hay mucho palestino en la diaspora (y temo que habrá muchos más)
Aokromes #9 Aokromes
#7 hay muy pocos palestinos en españa, en euskadi 60.
#10 rubencho
#9 ostras, solo en mi pueblo (15000) se de al menos 4.
manzitor #11 manzitor
#9 Muchos tienen doble nacionalidad
