Europa tiene la esperanza puesta en el coche eléctrico de 25.000 euros y Volkswagen ya sabe quién se lo fabricará: España

Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross. Esos son todos los coches que Volkwagen le ha encargado a España. La compañía ha encargado el grueso de sus vehículos urbanos eléctricos a nuestro país. Lo hará con cuatro coches que serán claves, para bien o para mal, en la estrategia de la compañía a medio plazo.
En cualquier caso, a ver qué nos venden por 25k porque el Citroën C3 o el Dacia Spring más básicos tienenlos elevalunas traseros eléctricos como extra, para dar una idea...
Son coches adaptados al cambio climático
Alguna marca china ya ha dejado a sus compradores tirados
Es la filosofía de AliExpress. Compras barato, sin garantía. Si se estropea, te compras otro y a correr.
Que podria malir sal?
Mejor saquen carretas, que les sienta mejor, descendientes de barbaros
Recordad o comprobad lo que vale un seat ibiza hoy.