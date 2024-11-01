edición general
Europa tiene la esperanza puesta en el coche eléctrico de 25.000 euros y Volkswagen ya sabe quién se lo fabricará: España

Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross. Esos son todos los coches que Volkwagen le ha encargado a España. La compañía ha encargado el grueso de sus vehículos urbanos eléctricos a nuestro país. Lo hará con cuatro coches que serán claves, para bien o para mal, en la estrategia de la compañía a medio plazo.

Andreham
¿Nos van a vender a 25k un coche con unas calidades que en China costaría 9k?
10
makinavaja
#3 Por lo menos lo van a intentar.. .si cuela, cuela.... es la filosofía de VW....
4
#7 calaverax
#3 de la misma forma que Stellantis nos vende el Leapmotor T03 a 19k con un arancel del 30%, me sale a 14k€ pero supongo que el cálculo está mal hecho porque supongo que el arancel se aplica al precio sin IVA...
En cualquier caso, a ver qué nos venden por 25k porque el Citroën C3 o el Dacia Spring más básicos tienenlos elevalunas traseros eléctricos como extra, para dar una idea...
1
#10 EISev
#7 así si te arrastra una Dana puedes escapar del coche dándole a la manivela y no perecer ahogado por el bloqueo de las puertas al dejar de funcionar la electrónica

Son coches adaptados al cambio climático
1
#11 diablos_maiq
#10 a ver cuándo sacan un modelo con pedales por si se te acaba la batería
0
Natxelas_IV
#10 Si es que la gente se queja por todo...
0
#8 MADMax2
#3 lo malo de los coches chinos son las homologaciones y el que te puedan garantizar piezas de repuesto, etc, durante así menos 10 años, que creo que es lo obligatorio.
Alguna marca china ya ha dejado a sus compradores tirados
0
Natxelas_IV
#8 Si el coche cuesta 9k en vez de 25k, se te rompe a los 10 años y no hay repuestos, perfecto. Dónde hay que firmar?
Es la filosofía de AliExpress. Compras barato, sin garantía. Si se estropea, te compras otro y a correr.
0
Natxelas_IV
#3 Bingo. Para eso están los aranceles a los coches chinos.
0
azathothruna
En un coche de una marca con antecedentes de estafa, con sobreprecios y ahora mala calidad
Que podria malir sal?
Mejor saquen carretas, que les sienta mejor, descendientes de barbaros
3
johel
Ninguno de los modelos citados va a salir a ese precio, ni ahora ni mañanaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ya no en electrico, es que tal como esta el percal del mercado a ese precio no sacan ni el gasolina.
Recordad o comprobad lo que vale un seat ibiza hoy.
3
makinavaja
#2 Sobrevolarán los 25.000 euros.... Habrá que ver a qué altura... xD xD xD xD
1
#6 MADMax2
#2 pedirán que lo subvencione el gobierno
1
#9 drstrangelove
25K sigue siendo una buena hostia, el día que los hagan por la mitad igual me lo pienso.
1

