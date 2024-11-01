Europa tiene la esperanza puesta en el coche eléctrico de 25.000 euros y Volkswagen ya sabe quién se lo fabricará: España

Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross. Esos son todos los coches que Volkwagen le ha encargado a España. La compañía ha encargado el grueso de sus vehículos urbanos eléctricos a nuestro país. Lo hará con cuatro coches que serán claves, para bien o para mal, en la estrategia de la compañía a medio plazo.