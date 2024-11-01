edición general
Europa se queda sola: EEUU se une a China y la India en el despertar del carbón y los objetivos climáticos se vuelven casi inalcanzables

Europa queda aislada en la lucha contra el cambio climático mientras USA se une a China e India en el resurgimiento del carbón. El consumo mundial alcanza máximos históricos, impulsado por la necesidad energética de potencias emergentes y el giro político en EE.UU., donde se promueve el “carbón limpio”. Exxon advierte que las emisiones solo caerán un 25% para 2050, lejos del 66% pactado. Aunque Europa reduce su uso, el aumento global compromete los objetivos climáticos, haciendo que el camino hacia la descarbonización sea cada vez más difícil

Ihzan
Aranceles o prohibicion de importar productos manufacturados de aquellos paises que no cumplan con los objetivos climaticos
reithor
#1 eso se tenía que haber hecho cuando teníamos capacidad de producción aquí, no después de haberla externalizado allí.
NoMeVeas
#6 Eleconomista sin duda. Tiene todas las papeletas, están al nivel del Inmundo.
A los medios de derechas esta claro que no se le puede dar credibilidad en nada, las ganas de mentirte y estafarte les puede.
Zas48
#3 yo también lo he pensado :-)

En el imaginario periodístico todo es posible.
Ludovicio
#5 Pues uno de los dos artículos miente "un poco" :hug:
Zas48
#6 no creo que mientan, lo magnifican y parece lo que no es. La apuesta de china por el carbón es de hace unos años y ahora está en vías de cambio energético.

Hay muchas formas de mentir, la mejor es con la verdad.
Ludovicio
#8 Manipular se llama entonces. Que no deja de ser otra forma de mentir... E implica que está noticia es sensacionalista.
fremen11
Lo que no sé es porque no han metido a Alemania en el artículo......
Casiopeo
China ha bajado su consumo de carbón. No sé dónde se informan estos..
duende
Es estúpido dedicarse a implementar leyes ambientales que sólo sigue Europa, tenemos que centrarnos en aumentar nuestra capacidad de resiliencia, porque vamos hacia un futuro muy jodido,
Torrezzno
La competencia es feroz. Europa ya esta fuera. Al final seremos adquiridos por otros imperios.
