Europa se queda sola: EEUU se une a China y la India en el despertar del carbón y los objetivos climáticos se vuelven casi inalcanzables

Europa queda aislada en la lucha contra el cambio climático mientras USA se une a China e India en el resurgimiento del carbón. El consumo mundial alcanza máximos históricos, impulsado por la necesidad energética de potencias emergentes y el giro político en EE.UU., donde se promueve el “carbón limpio”. Exxon advierte que las emisiones solo caerán un 25% para 2050, lejos del 66% pactado. Aunque Europa reduce su uso, el aumento global compromete los objetivos climáticos, haciendo que el camino hacia la descarbonización sea cada vez más difícil