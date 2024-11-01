Europa se queda sola: EEUU se une a China y la India en el despertar del carbón y los objetivos climáticos se vuelven casi inalcanzables

Europa queda aislada en la lucha contra el cambio climático mientras USA se une a China e India en el resurgimiento del carbón. El consumo mundial alcanza máximos históricos, impulsado por la necesidad energética de potencias emergentes y el giro político en EE.UU., donde se promueve el “carbón limpio”. Exxon advierte que las emisiones solo caerán un 25% para 2050, lejos del 66% pactado. Aunque Europa reduce su uso, el aumento global compromete los objetivos climáticos, haciendo que el camino hacia la descarbonización sea cada vez más difícil
| etiquetas: cambio climatico , carbon , europa , eeuu , china , india
A los medios de derechas esta claro que no se le puede dar credibilidad en nada, las ganas de mentirte y estafarte les puede.
www.meneame.net/story/china-esta-convirtiendo-primer-electroestado-mun
En el imaginario periodístico todo es posible.
Hay muchas formas de mentir, la mejor es con la verdad.