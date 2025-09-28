edición general
"Europa primero": Alemania apuesta por la industria europea de Defensa en lugar de las armas estadounidenses

Durante décadas, Alemania ha dependido de Estados Unidos para su política de seguridad. Pero esa era ha terminado. El experto en Estados Unidos Josef Braml traza un amargo balance y advierte de las consecuencias.

colipan #3 colipan
MEGA. Make Europe Genocide Again
6 K 84
#4 omega7767
tienen que poner aranceles al armamento americano
2 K 35
Aguarrás #1 Aguarrás
Por puro sentido común.
Pero ha hecho falta un excelente comercial y relaciones públicas como el zanahorio. Ha jodido tanto y a tanta gente que al final se les va a volver en contra en mundo entero. xD
2 K 34
OCLuis #2 OCLuis
Alemania y todos los países del mundo deberían de apostar por la industria de los servicios sociales y por el de la alimentación; es lo único que quieren sus habitantes: comodidades, que para eso vivimos en un países avanzados del primer mundo.

Son nuestros líderes los que quieren que nos matemos los unos a los otros para que defendamos sus intereses personales y los de sus amigos. Lanzan 4 gritos dirigidos a los descerebrados de siempre y allá que vamos a hacerles caso.

Y por si no resulta…   » ver todo el comentario
1 K 28
Connect #7 Connect
Ilusos, la Von der Leyen ya ha firmado un pacto con Trump para invertir 600 mil millones de euros en Estados Unidos y otros 750 mil millones en energía. Cuando se vea que 1,350 billones de euros es imposible de gastar, Trump va a pedir cambiarlo por gasto en armamento.

Está 'tó pensao' xD
0 K 17
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Eso no le va a gustar a tito Trump.
0 K 17
#6 skel4r *
#5 Mañana zanahorio nos sube el impuesto revolucionario OTAN al 10%, que Lockheed, BlackRock y subsidiarias tienen que comer, pobrecillos!!!
Lo peor que ira la Ursula a decir que sí y reirle las gracias al emperador El Mulo (y no por sus poderes telepáticos).
1 K 24
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
O sea, las armas que ellos mismos fabrican :clap:.
Cuidado, que "alguien" se comprometió con Trump a comprarle armas ... :roll:
0 K 12
Noeschachi #9 Noeschachi
En términos de soberanía es una gran noticia, pero se puede poner todo muy feo cuando apuestas toda tu economía al keynesianismo militar. Terminas con una industria que genera empleo y riqueza produciendo armas, pero llega un punto en que los almacenes se llenan y hay que usarlas. Que no nos pille un mundo en el que tengamos que lidiar con un complejo industrial-militar aleman.
0 K 10

