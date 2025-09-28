"Europa primero": Alemania apuesta por la industria europea de Defensa en lugar de las armas estadounidenses

Durante décadas, Alemania ha dependido de Estados Unidos para su política de seguridad. Pero esa era ha terminado. El experto en Estados Unidos Josef Braml traza un amargo balance y advierte de las consecuencias.
Pero ha hecho falta un excelente comercial y relaciones públicas como el zanahorio. Ha jodido tanto y a tanta gente que al final se les va a volver en contra en mundo entero.
Son nuestros líderes los que quieren que nos matemos los unos a los otros para que defendamos sus intereses personales y los de sus amigos. Lanzan 4 gritos dirigidos a los descerebrados de siempre y allá que vamos a hacerles caso.
Está 'tó pensao'
Lo peor que ira la Ursula a decir que sí y reirle las gracias al emperador El Mulo (y no por sus poderes telepáticos).
Cuidado, que "alguien" se comprometió con Trump a comprarle armas ...