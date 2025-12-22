·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7924
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
6493
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
7347
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5243
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
4178
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
más votadas
526
Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder
352
Vox se lanza a señalar negocios extranjeros en Cataluña: "Esto tiene reminiscencias de los años 30 en Alemania"
558
Caso López Madrid contra la doctora Pinto: diez años de corrupción policial al servicio del poderoso empresario
297
Los BRICS redoblan su amenaza al dólar con una divisa común basada en oro y una venta masiva de bonos de EEUU
343
FBI ignoró advertencia sobre pornografía infantil de Jeffrey Epstein durante 10 años, según documentos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
27
clics
Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA / enlace alternativo en
#1]
Los tres mayores receptores de emigrados ucranios, Alemania, Polonia y Chequia, instan a Kiev a buscar remedio a una crisis demográfica que pone en riesgo la defensa del país y su reconstrucción
|
etiquetas
:
ucrania
,
alemania
,
polonia
,
chequia
,
migrantes
13
1
1
K
142
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
1
K
142
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pablosky
Sí claro, se van a quedar para que les obliguen a ir al frente…
10
K
145
#9
itfish
#2
Alguien tiene que manejar las armas que les mandamos
0
K
9
#4
unocualquierax
Dicen "instan a Kiev a buscar remedio a una crisis demográfica", CRISIS DEMOGRÁFICA !
Es el eufemismo más extraño que he oído para denominar a una guerra.
7
K
98
#10
placeres
#4
el país ya estaba en crisis antes de la guerra. Ucrania ya tenía un índice de natalidad inferior al mínimo natural, y al contrario que España no podía compensarlo con la inmigración.
Encima mucha de la gente que huyo durante los inicios no va a volver así que definitivamente tienen un grave problema aunque la guerra termine mañana y no pueden esperar a que termine.
Y los valientes países europeos están pagando para que Ucrania se convierta en el escudo de Europa, como lo fue la Alemania occidental en su momento, así que mejor vaya haciendo los deberes.
0
K
11
#3
Fedorito
*
Estos jovenzuelos que no quieren morir en una guerra, que construyan un muro para que no puedan salir y que lo pague Rusia.
5
K
86
#7
hokkien
*
#3
estos jovenzuelos tienen una idea más realista de la patria de la que tenemos, en general, en nuestro país.
1
K
22
#6
TooBased
- Apoyan una "revolución" en un país democrático que termina en guerra.
- Les envían armas para que luchen esa guerra por ellos.
- Les presionan para que sus jóvenes se queden en el país a luchar y que no vengan a Europa...
Pobres Ucranianos... Entre Rusia y Occidente van a acabar con ellos.
3
K
62
#8
hokkien
#6
cuando dices Occidente, que es poco concreto, ¿te refieres a la UE, verdad?
1
K
30
#1
kipper
Enlace alternativo:
archive.is/20251222060359/https://elpais.com/internacional/2025-12-22/
0
K
20
#5
ElBeaver
*
Los jóvenes ucranianos no encuentran demasiadas motivaciones para quedarse. En los países vecinos no los bombardean, no los reclutan y además pueden ganar mucho más dinero que en Ucrania. Estas tres razones son lo suficientemente importantes como para que no deseen regresar. Si al menos una de estas condiciones cambiara, tal vez algunos considerarían volver. A diferencia de los rusos, que no pueden estar legalmente en Europa, si esto fuera posible, Europa también estaría llena de jóvenes rusos escapando de su país.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es el eufemismo más extraño que he oído para denominar a una guerra.
Encima mucha de la gente que huyo durante los inicios no va a volver así que definitivamente tienen un grave problema aunque la guerra termine mañana y no pueden esperar a que termine.
Y los valientes países europeos están pagando para que Ucrania se convierta en el escudo de Europa, como lo fue la Alemania occidental en su momento, así que mejor vaya haciendo los deberes.
- Les envían armas para que luchen esa guerra por ellos.
- Les presionan para que sus jóvenes se queden en el país a luchar y que no vengan a Europa...
Pobres Ucranianos... Entre Rusia y Occidente van a acabar con ellos.
archive.is/20251222060359/https://elpais.com/internacional/2025-12-22/