Europa presiona a Ucrania para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA / enlace alternativo en #1] Los tres mayores receptores de emigrados ucranios, Alemania, Polonia y Chequia, instan a Kiev a buscar remedio a una crisis demográfica que pone en riesgo la defensa del país y su reconstrucción

Pablosky #2 Pablosky
Sí claro, se van a quedar para que les obliguen a ir al frente… :roll:
itfish #9 itfish
#2 Alguien tiene que manejar las armas que les mandamos
#4 unocualquierax
Dicen "instan a Kiev a buscar remedio a una crisis demográfica", CRISIS DEMOGRÁFICA !
Es el eufemismo más extraño que he oído para denominar a una guerra.
placeres #10 placeres
#4 el país ya estaba en crisis antes de la guerra. Ucrania ya tenía un índice de natalidad inferior al mínimo natural, y al contrario que España no podía compensarlo con la inmigración.

Encima mucha de la gente que huyo durante los inicios no va a volver así que definitivamente tienen un grave problema aunque la guerra termine mañana y no pueden esperar a que termine.

Y los valientes países europeos están pagando para que Ucrania se convierta en el escudo de Europa, como lo fue la Alemania occidental en su momento, así que mejor vaya haciendo los deberes.
Fedorito #3 Fedorito *
Estos jovenzuelos que no quieren morir en una guerra, que construyan un muro para que no puedan salir y que lo pague Rusia.
#7 hokkien *
#3 estos jovenzuelos tienen una idea más realista de la patria de la que tenemos, en general, en nuestro país.
TooBased #6 TooBased
- Apoyan una "revolución" en un país democrático que termina en guerra.
- Les envían armas para que luchen esa guerra por ellos.
- Les presionan para que sus jóvenes se queden en el país a luchar y que no vengan a Europa...

Pobres Ucranianos... Entre Rusia y Occidente van a acabar con ellos.
#8 hokkien
#6 cuando dices Occidente, que es poco concreto, ¿te refieres a la UE, verdad? :troll:
ElBeaver #5 ElBeaver *
Los jóvenes ucranianos no encuentran demasiadas motivaciones para quedarse. En los países vecinos no los bombardean, no los reclutan y además pueden ganar mucho más dinero que en Ucrania. Estas tres razones son lo suficientemente importantes como para que no deseen regresar. Si al menos una de estas condiciones cambiara, tal vez algunos considerarían volver. A diferencia de los rusos, que no pueden estar legalmente en Europa, si esto fuera posible, Europa también estaría llena de jóvenes rusos escapando de su país.
