Europa prepara robots para reparar y rescatar satélites en órbita

Algunos problemas de software pueden corregirse desde tierra y los ingenieros pueden buscar soluciones alternativas para ciertos fallos de hardware, pero, por lo general, cuando un satélite necesita mantenimiento no existe un cómodo servicio de reparación espacial al que llamar. Como consecuencia, muchos satélites antiguos acaban estacionados en las llamadas órbitas cementerio o, en el peor de los casos, derivan y giran fuera de control, lo que supone un riesgo para otros equipos espaciales y aumenta la cantidad de desechos en el espacio.