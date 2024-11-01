Europa, el peón más patético de Trump

Europa aparece nuevamente en el escenario internacional como una nota al pie de la vorágine trumpista. Mientras Estados Unidos desataba una dinámica de brutalidad abierta —bombardeando la capital de un Estado soberano, secuestrando a su presidente y reivindicando sin pudor el botín del petróleo y las tierras raras y el obsceno festín que se darán con ellos los magnates amigos del jefe de la Casa Blanca—, el continente europeo observa, balbucea y, finalmente, asiente.
| etiquetas: europa , eeuu , trump , venezuela
Ni China se ha canteado…
La cosa es poner a parir la Unión Europea y seguir dinamitandola , a saber quien financia esta página
Moñeco, Jaja Kallas dinamita la UE cada vez que abre el pico...
Von Der Liar dinamita la UE cada vez que se arrodilla ante EEUU...
Y así podría seguir hasta mañana. No tuvieron huevos de pedir explicaciones por lo del NS2 y me los vas a comparar con China
Qué ridículo, tratando de traspasar la responsabilidad de una élite de vasallos a quienes critican el servilismo
Para Bruselas y para cualquiera no cegado por el sesgo de la izquierda antidemocrática... con una buena cámara de eco en MNM... aquí abajo los negativos
Del Partido Comunista de Venezuela: "Maduro y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido responsables de graves violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos políticos, laborales y sociales del pueblo trabajador, creando condiciones favorables para los planes imperialistas de asedio y agresión contra el país"... seguramente, unos fachas en MNM.
Y el imperialismo no es de izquierdas, aunque sea ruso o antiyanki
Creo que Rusia debe formar parte de la UE, como Estado de pleno derecho, que hagamos un bloque fuerte junto al resto de bloques tal que EEUU y China y puede que en un futuro también India.
Creo que hay espacio y margen para todos, si se le pone fin de una vez por todas al abuso de las grandes corporaciones de EEUU (y otras) y se crea un Gobierno Global (Ya lo sirve la ONU) con garantías y fuerza (casi única y militar) suficiente para que matones como EEUU no vuelvan a abusar, ni nadie en un futuro.
O eso, o puede que como Humanidad estemos al borde de extinguirnos.