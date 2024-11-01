edición general
Europa, el peón más patético de Trump

Europa aparece nuevamente en el escenario internacional como una nota al pie de la vorágine trumpista. Mientras Estados Unidos desataba una dinámica de brutalidad abierta —bombardeando la capital de un Estado soberano, secuestrando a su presidente y reivindicando sin pudor el botín del petróleo y las tierras raras y el obsceno festín que se darán con ellos los magnates amigos del jefe de la Casa Blanca—, el continente europeo observa, balbucea y, finalmente, asiente.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Y quien ha hecho algo?
Ni China se ha canteado…

La cosa es poner a parir la Unión Europea y seguir dinamitandola :popcorn: , a saber quien financia esta página
maspipinobreve #9 maspipinobreve
#1 A ver, que todavía no hemos dicho nada, ni habríamos de decirle salvo que deje de tocar los huevos con su jeta de zanahorio. Por cierto, creo que es sueco de ascendencia, pues que se hagan cargo las cerditas suecas, no vaya a ser hijo de Esteso.
sotillo #10 sotillo
#1 China ha sido más contundente en sus declaraciones que la Europea Unión
#16 Dav3n *
#1 Dinamitándola por criticar tamaño esperpento?

Moñeco, Jaja Kallas dinamita la UE cada vez que abre el pico...

Von Der Liar dinamita la UE cada vez que se arrodilla ante EEUU...

Y así podría seguir hasta mañana. No tuvieron huevos de pedir explicaciones por lo del NS2 y me los vas a comparar con China xD

Qué ridículo, tratando de traspasar la responsabilidad de una élite de vasallos a quienes critican el servilismo :clap:
javierchiclana #7 javierchiclana
#6 Pues quédate un rato en MNM y te vas a jartar.
maspipinobreve #14 maspipinobreve
#7 No hay más que inviertes
lib_free #5 lib_free
Bueno somos peones porque la izquierda y la derecha globalista han hecho todo lo posible para que Europa no tenga soberania energetica, ni tecnologica, ni industrial, ni militar y esta semana con la aprobación del acuerdo de Mercosur quedó claro que tampoco quieren soberania alimentaria. Y lo vamos a pagar caro.
javierchiclana #2 javierchiclana *
"Según Bruselas, Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática"

Para Bruselas y para cualquiera no cegado por el sesgo de la izquierda antidemocrática... con una buena cámara de eco en MNM... aquí abajo los negativos :popcorn:

Del Partido Comunista de Venezuela: "Maduro y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido responsables de graves violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos políticos, laborales y sociales del pueblo trabajador, creando condiciones favorables para los planes imperialistas de asedio y agresión contra el país"... seguramente, unos fachas en MNM.
#3 kaos_subversivo *
#2 Que es la izquierda antidemocrática?
javierchiclana #4 javierchiclana *
#3 La "izquierda" que defiende tiranías siempre que sean pro imperialismo ruso y antiyanki
#6 kaos_subversivo
#4 no conozco a nadie de izquierdas, ni democratas ni antidemocratas, que defiendan tiranias.
Y el imperialismo no es de izquierdas, aunque sea ruso o antiyanki
maspipinobreve #11 maspipinobreve
#3 javierchiclana es un ejemplo perfecto, antiguo izquierdista escorado a la derecha más cutre, ejemplo muy habitual entre carcamales de 70 para arriba, pero no exclusivamente.
javierchiclana #13 javierchiclana
#11 ¿Tú eres el que da los carnets de izquierda o hay que estar suscrito a panfleto de CanalRed?
maspipinobreve #15 maspipinobreve
#13 No, yo soy el de los pollazos en el cielo del paladar {0x1f63b} {0x1f63b} {0x1f63b} {0x1f63b}
maspipinobreve #12 maspipinobreve
#2 Anda, vete a cascarla, más aburrido que uno de huelva con TOC
Spirito #8 Spirito *
La OTAN va a desaparecer y está bien que así sea. Esto ya es inevitable.

Creo que Rusia debe formar parte de la UE, como Estado de pleno derecho, que hagamos un bloque fuerte junto al resto de bloques tal que EEUU y China y puede que en un futuro también India.

Creo que hay espacio y margen para todos, si se le pone fin de una vez por todas al abuso de las grandes corporaciones de EEUU (y otras) y se crea un Gobierno Global (Ya lo sirve la ONU) con garantías y fuerza (casi única y militar) suficiente para que matones como EEUU no vuelvan a abusar, ni nadie en un futuro.

O eso, o puede que como Humanidad estemos al borde de extinguirnos.
