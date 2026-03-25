Europa ha sobrevivido a 3 crisis energéticas en 4 años. Su única salida es dejar de comprar energía a sus enemigos [EN]

China se está convirtiendo en el primer estado eléctrico del mundo, haciendo de la electricidad barata y de producción nacional su principal ventaja. Pero Europa tiene algo que China no tiene: la densidad, la interconexión de redes y el mercado único integrado. El Pacto Industrial Limpio de la UE, lanzado en febrero de 2025, sitúa las energías renovables en el centro de la estrategia industrial. La visión es correcta. La ejecución está fallando, los Estados miembros la están socavando.