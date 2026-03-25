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Europa ha sobrevivido a 3 crisis energéticas en 4 años. Su única salida es dejar de comprar energía a sus enemigos [EN]

Europa ha sobrevivido a 3 crisis energéticas en 4 años. Su única salida es dejar de comprar energía a sus enemigos [EN]

China se está convirtiendo en el primer estado eléctrico del mundo, haciendo de la electricidad barata y de producción nacional su principal ventaja. Pero Europa tiene algo que China no tiene: la densidad, la interconexión de redes y el mercado único integrado. El Pacto Industrial Limpio de la UE, lanzado en febrero de 2025, sitúa las energías renovables en el centro de la estrategia industrial. La visión es correcta. La ejecución está fallando, los Estados miembros la están socavando.

| etiquetas: ue , energía , electricidad , ejecución
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16 comentarios
9 2 1 K 75 Energias
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Su única salida es dejar de comprar energía a sus enemigos"
Se refieren a Estados Unidos, no ?

"Europe is living through its third energy price shock in four years. In 2022, Russia weaponized its gas pipelines. In 2023–24, conflict in the Red Sea disrupted shipping lanes. Now, war in the Middle East has effectively closed the Strait of Hormuz."

Curioso que el articulo no mencione en ningun momento la "misteriosa" voladura del Nord Stream xD
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ur_quan_master #2 ur_quan_master *
#1 totalmente. Podríamos tener paz y gas barato en Europa si no fuera por ellos.
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#3 Setis
#2 El gas argelino y la producción nórdica no dan para abastecer a todo. No se de dónde vas a sacar el resto del gas.
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 ¿ de Rusia como hasta que hasta que los americanos decidieron jodernos?
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#7 Setis
#4 #5 Eso incluye una invasión a los países bálticos que son parte de la UE? O eso cuenta como paz porque sería una operación especial de 3 días y no una guerra?
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ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 La única acción de guerra que ha hecho conta la UE en años ha sido por parte de Ucrania, que voló un gasoducto europeo.
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azathothruna #11 azathothruna
#9 Y ucrania no es parte de la UE :shit:
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#16 Setis
#9 Cerrar la tubería en 2006 no es tanto como volarla, pero tiene el mismo efecto.

www.reuters.com/article/world/us/factbox-russian-oil-and-gas-export-in

No vas a tener paz mientras dependas del gas ruso.
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#3 Ojalá tuviésemos al este a un país que nos vendiese gas barato... :roll:
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Cantro #8 Cantro *
#5 Y que no nos amenazase o patrocinase a ciertas formaciones que quieren demoler la UE, a ser posible :roll:
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aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#8 Tu tambien te estas hablando de Estados Unidos ? :roll:
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Cantro #13 Cantro
#10 Esos están al Oeste.
#12 Los socios comerciales fiables no amenazan a sus clientes

Y esto va para los dos: a mi no me dejarían entrar en Estados Unidos tras revisarme las redes sociales
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aPedirAlMetro #14 aPedirAlMetro *
#13 Tambien estan al este, la tierra tiene una cosa curiosa, es (casi) esferica.
Si pillas un avion hacia el este, veras como terminas en Estados Unidos.
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Cantro #15 Cantro
#14 Y los gatos tienen tres pies... y uno extra
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azathothruna #12 azathothruna
#8 Como si fuera el unico.
Solo es el unico en ser honesto, pero tambien socio comercial fiable en promedio.
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azathothruna #6 azathothruna
El europedo que crea que Putin es peor que Zanahorio / gaga biden / coco obama (negro por fuera, blanco por dentro) es que es muy niño de verano
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menéame