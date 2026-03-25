Europa ha sobrevivido a 3 crisis energéticas en 4 años. Su única salida es dejar de comprar energía a sus enemigos [EN]

China se está convirtiendo en el primer estado eléctrico del mundo, haciendo de la electricidad barata y de producción nacional su principal ventaja. Pero Europa tiene algo que China no tiene: la densidad, la interconexión de redes y el mercado único integrado. El Pacto Industrial Limpio de la UE, lanzado en febrero de 2025, sitúa las energías renovables en el centro de la estrategia industrial. La visión es correcta. La ejecución está fallando, los Estados miembros la están socavando.
| etiquetas: ue , energía , electricidad , ejecución
Se refieren a Estados Unidos, no ?
"Europe is living through its third energy price shock in four years. In 2022, Russia weaponized its gas pipelines. In 2023–24, conflict in the Red Sea disrupted shipping lanes. Now, war in the Middle East has effectively closed the Strait of Hormuz."
Curioso que el articulo no mencione en ningun momento la "misteriosa" voladura del Nord Stream
www.reuters.com/article/world/us/factbox-russian-oil-and-gas-export-in
No vas a tener paz mientras dependas del gas ruso.
#12 Los socios comerciales fiables no amenazan a sus clientes
Y esto va para los dos: a mi no me dejarían entrar en Estados Unidos tras revisarme las redes sociales
Si pillas un avion hacia el este, veras como terminas en Estados Unidos.
Solo es el unico en ser honesto, pero tambien socio comercial fiable en promedio.