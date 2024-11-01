edición general
Europa está descubriendo ahora mismo que EEUU no es el socio que pensaba. Y eso es un problema en materia IA

Si China va por detrás de EEUU en IA, Europa está a años luz En el contexto actual, el dominio de EEUU en IA podría ser un arma de presión

pandasucks
¿Ahora? :troll:
este_no_es_eltraba
#1 aun lo están pensando.. creo que todavía no lo tienen muy claro
eb0la
¿EEUU muy por delante de china en IA?
¿Basado en qué? La mayoría de los investigadores en IA que publican artículos de investigación son 1/ chinos, o 2/ de una universidad china.
China se puso muy serios hace unos 10 años cuando empezaron a ver que tenían menos médicos que de los que podían necesitar (especialmente en zonas rurales) y empezaron a usar machine learning para automatizar todo lo que pudiesen.

La diferencia principal entre unos y otros es que EEUU tiene un acceso al capital muy fácil. O lo tenía.
j-light
¿Se dejaron sobornar tanto que no se han dado cuenta?
Pitchford
Si fuera en IA sólo.. Europa no va por delante en ninguna nueva tecnología importante desde hace décadas.. Habría que estudiar las causas y tratar de ponerle remedio..
aupaatu
Exactamente quien es más peligroso y ha participado en más guerras,golpes de Estado y saqueo de recursos, desde la segunda guerra mundial.
No parece que haga falta ser un lumbreras para elegir un socio de futuro.
Y esta solución se tendrá que tomar antes o después y el candidato parece que es obvio
