·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15233
clics
Menéame el banner de la escort y la puta historia del sexo oral
10633
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
8154
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
8518
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
5701
clics
Warren Buffett aprendió la lección demasiado tarde. Google y Nvidia van camino de cometer el mismo error de la escalera mecánica
más votadas
439
Sánchez anuncia que España no participará en la Junta de Paz de Gaza propuesta por Trump
677
El primer ministro de Canadá llama a las potencias medias a reaccionar y construir nuevas alianzas
517
Foro de Davos 2026: video de Macron diciendo que los 300.000 millones de euros en ahorros europeos que se envían cada año a Estados Unidos se invertirán en Europa a partir de ahora [EN]
437
Suspendido el juicio contra Villarejo y López Madrid por acosar y apuñalar a la doctora Pinto
538
Rutte dice que Dinamarca aceptaría más influencia de EEUU en Groenlandia y la primera ministra le recuerda que no negocia en su nombre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
15
clics
Europa está descubriendo ahora mismo que EEUU no es el socio que pensaba. Y eso es un problema en materia IA
Si China va por detrás de EEUU en IA, Europa está a años luz En el contexto actual, el dominio de EEUU en IA podría ser un arma de presión
|
etiquetas
:
europa
,
descubriendo
,
mismo
,
eeuu
,
socio
,
problema
,
materia
,
ia
5
2
0
K
71
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
71
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pandasucks
¿Ahora?
3
K
37
#6
este_no_es_eltraba
#1
aun lo están pensando.. creo que todavía no lo tienen muy claro
0
K
9
#3
eb0la
¿EEUU muy por delante de china en IA?
¿Basado en qué? La mayoría de los investigadores en IA que publican artículos de investigación son 1/ chinos, o 2/ de una universidad china.
China se puso muy serios hace unos 10 años cuando empezaron a ver que tenían menos médicos que de los que podían necesitar (especialmente en zonas rurales) y empezaron a usar machine learning para automatizar todo lo que pudiesen.
La diferencia principal entre unos y otros es que EEUU tiene un acceso al capital muy fácil. O lo tenía.
2
K
24
#2
j-light
¿Se dejaron sobornar tanto que no se han dado cuenta?
1
K
23
#4
Pitchford
Si fuera en IA sólo.. Europa no va por delante en ninguna nueva tecnología importante desde hace décadas.. Habría que estudiar las causas y tratar de ponerle remedio..
1
K
18
#5
aupaatu
Exactamente quien es más peligroso y ha participado en más guerras,golpes de Estado y saqueo de recursos, desde la segunda guerra mundial.
No parece que haga falta ser un lumbreras para elegir un socio de futuro.
Y esta solución se tendrá que tomar antes o después y el candidato parece que es obvio
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Basado en qué? La mayoría de los investigadores en IA que publican artículos de investigación son 1/ chinos, o 2/ de una universidad china.
China se puso muy serios hace unos 10 años cuando empezaron a ver que tenían menos médicos que de los que podían necesitar (especialmente en zonas rurales) y empezaron a usar machine learning para automatizar todo lo que pudiesen.
La diferencia principal entre unos y otros es que EEUU tiene un acceso al capital muy fácil. O lo tenía.
No parece que haga falta ser un lumbreras para elegir un socio de futuro.
Y esta solución se tendrá que tomar antes o después y el candidato parece que es obvio