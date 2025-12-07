Europa asiste entre el "asombro" y el temor a la nueva estrategia de Trump: "O nos defendemos o tendremos que aceptar lo que los grandes actores nos manden"

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, en la que asegura que Europa "no tendrá economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables", está sacudiendo el continente. Tal vez no tanto por el contenido, porque muchas de las amenazas y críticas son una constatación escrita de la actitud y el enfoque que Estados Unidos lleva ya un año aplicando, sino por la ferocidad del texto y por la evidencia de que Europa se está quedando atrás.