Europa asiste entre el "asombro" y el temor a la nueva estrategia de Trump: "O nos defendemos o tendremos que aceptar lo que los grandes actores nos manden"

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, en la que asegura que Europa "no tendrá economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables", está sacudiendo el continente. Tal vez no tanto por el contenido, porque muchas de las amenazas y críticas son una constatación escrita de la actitud y el enfoque que Estados Unidos lleva ya un año aplicando, sino por la ferocidad del texto y por la evidencia de que Europa se está quedando atrás.
| etiquetas: eeuu , trump , europa , regulación , defensa , economía
Yo no se si pensáis que Rusia tiene un arsenal mágico escondido bajo tierra más allá de todas las campas soviéticas analizadas hasta el detalle con imágenes de satélite que se saben desde los años 60s..
Al final es un paripe geopolítico
EEUU necesita una distracción para dejar Europa y Oriente Medio ( cubierto por Israel) de lado, y joder , lo dicen abiertamente
Pero de ahí , a una guerra, nah.. solo hay que ver la empantanada de Rusia en su aventura Ucraniana
Que España considere aliado a EEUU es para hacérselo mirar; es un claro ejemplo de síndrome de Estocolmo.
Pero claro quizas haya que morir en guerras por los intereses de otros antes de llegar a ese punto.
Así que pedir autonomía e independencia… » ver todo el comentario
O quizá deberíamos invitarle a que se lleve todas las bases que tiene por Europa.
Lo bueno es que creo que aún estamos a tiempo. Lo malo es que hay que empezar a moverse ya, y no nada claro que tengamos políticos de talla para eso.
La UE siempre ha sido gobernada por la derecha y ya sabemos que se venden al mejor postor si pueden mantener su estilo de vida aunque sea simulado.
y una idea resepcto a la burocracia, china con sus planes quinquenales enfoca hacia donde quiere ir, europa usando la burocracia con sentido podria hacer lo mismo, dificultar politicas que no interesan a largo plazo y favorecer a otras. pero con la derecha y sus hamigos la intencion es otra
Además, "menos burocracia y regulacion" siempre me ha sonado vacío, ¿que burocracia? ¿Que regulación? Ademas, siempre se puede agilizar esa burocracia donando de mas medios, mas informatizacion de los procesos.
Pensar que oriente no iba a aprovechar para ganar conocimiento era muy ingenuo.
El problema es que no hay cohesion entre industria y estado. China ha demostrado que es el camino, y EEUU lleva el mismo camino.
Pero la innacion nos va a llevar a ser una colonia rusa en el este o ser colonia yankee en el sur.
Mas gasto en defensa , mas gasto en industria , se acabo el modelo turismo , vivienda asequible y de vuelta a la fabrica . agarranse que vienen curvas.