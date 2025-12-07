edición general
Europa asiste entre el "asombro" y el temor a la nueva estrategia de Trump: "O nos defendemos o tendremos que aceptar lo que los grandes actores nos manden"

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump, en la que asegura que Europa "no tendrá economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables", está sacudiendo el continente. Tal vez no tanto por el contenido, porque muchas de las amenazas y críticas son una constatación escrita de la actitud y el enfoque que Estados Unidos lleva ya un año aplicando, sino por la ferocidad del texto y por la evidencia de que Europa se está quedando atrás.

Gry #5 Gry
La estrategia de los EEUU, que no de Trump porque Biden también apuntaba a ello, es que va a haber una guerra entre Rusia y la UE y ellos se van a quedar a un lado vendiendonos armas y endeudandonos por los próximos 100 años.
Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#5 Rusia quitando la amenaza “nuclear “, ni echando todo en el asador conquista los Bálticos..

Yo no se si pensáis que Rusia tiene un arsenal mágico escondido bajo tierra más allá de todas las campas soviéticas analizadas hasta el detalle con imágenes de satélite que se saben desde los años 60s..

Al final es un paripe geopolítico
EEUU necesita una distracción para dejar Europa y Oriente Medio ( cubierto por Israel) de lado, y joder , lo dicen abiertamente

Pero de ahí , a una guerra, nah.. solo hay que ver la empantanada de Rusia en su aventura Ucraniana
#22 Cincocuatrotres
#11 si si empantanada pero derrotando a toda la OTAN con su presupuesto 30 veces mayor, que calladita está o en plan sujetarme que le pego, toda la pasta que se han gastado para fortificar Ucrania no ha servido para nada, pastón, auténticas fortificaciones, los rusos piano piano para adelante y la OTAN a robarnos a todos los europeos con las milongas de siempre, todo un éxito como va Europa.
#12 Suleiman
#5 Con la inestimable ayuda de Polonia, Kaja Kallas, Von der Leyen, etc...
Narmer #10 Narmer
#4 En España y Latinoamérica tenemos un claro ejemplo histórico de cómo se las gastan los anglos y sus descendientes: atomizar, empobrecer, corromper al poder, etc.

Que España considere aliado a EEUU es para hacérselo mirar; es un claro ejemplo de síndrome de Estocolmo.
JackNorte #2 JackNorte
Mientras levantan el fantasma de Rusia , no se actua contra los problemas reales de Trump y el genocidio , que es lo que estan mandando a Europa actuar contra Rusia comprar el combustible a USA mas caro. Igual el problema es encauzar los problemas reales y asumir que los socios son cometidores y no socios..
Pero claro quizas haya que morir en guerras por los intereses de otros antes de llegar a ese punto.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 USA nos ve como un vasallo al que exprimir, cada vez que tratamos de tener algo de independencia nos trata de hundir.
elgranpilaf #23 elgranpilaf
#4 Es que somos eso
cocolisto #16 cocolisto
Desde la desaparición de la política de De Gaulle que pensaba en una Europa que incluía Rusia e independiente de los eeuu, la sumisión a los designios del imperio se han incrustado en todas las formas, maneras e instituciones de la UE que han hecho incapaces a nuestros dirigentes tener una visión del mundo propia. De hecho gran parte de estos dirigentes fueron formados en universidades norteamericanas y promocionados en la UE por el poder de los eeuu.
Así que pedir autonomía e independencia…   » ver todo el comentario
#9 chocoleches *
Lo que tiene que hacer Europa es dejar de decir cosas y hacer en su lugar. Por ejemplo, llamar a consultas a todos los embajadores cada vez que Trump dice una astracanada, como se hace con cualquier país, que haya consecuencias cada vez.

O quizá deberíamos invitarle a que se lleve todas las bases que tiene por Europa.
Ildrain #18 Ildrain *
#9 Lo que tiene el poner manos a la obra en lo que dice el artículo, que estoy de acuerdo, es que supone empezar a ejercer el poder duro y dejar el poder blando en un segundo plano, y hay una enorme resistencia social a ese tipo de poder que en parte es lógica. Pero por otro lado, creo que estamos en un punto que no queda otra si no queremos estar a merced de otras potencias. Europa debería saber algo de esto, debería haber aprendido algo de su propia historia.
Lo bueno es que creo que aún estamos a tiempo. Lo malo es que hay que empezar a moverse ya, y no nada claro que tengamos políticos de talla para eso.
#20 chavi
Primera medida que deberiamos tomar: Abandonar la OTAN en bloque y cerrar todas las bases USA
#1 JGG *
En resumen, o abandonamos tanta burocracia y regulación que nos permita ser más ágiles y seguir el ritmo de USA y China, o seremos completamente dependientes de ellos. Hay que elegir.
ipanies #3 ipanies *
#1 Ya es muy tarde... Ya hace años que es muy tarde.
La UE siempre ha sido gobernada por la derecha y ya sabemos que se venden al mejor postor si pueden mantener su estilo de vida aunque sea simulado.
#6 JGG *
#3 Tú crees que una Europa gobernada principalmente por partidos de izquierda tipo Sumar y Podemos nos habría hecho ser potencia económica, militar y tecnológica? de verdad?
neuron #14 neuron
#3 #6 Para EEUU Europa es de izquierdas
#17 JGG
#14 para EEUU y para muchos europeos.
ipanies #15 ipanies
#6 Nunca lo sabremos, en la historia quedará como la derecha traidora europea nos convirtió en vasallos irrelevantes en el mundo.
#21 beldin
#6 un ejemplo: hace decadas que la izquierda quiere transcionar a energia verde, si se hubiese realizado europa seria una potencia energetica y solo eso impulsa al resto de la economia y facilita la tecnlogia
y una idea resepcto a la burocracia, china con sus planes quinquenales enfoca hacia donde quiere ir, europa usando la burocracia con sentido podria hacer lo mismo, dificultar politicas que no interesan a largo plazo y favorecer a otras. pero con la derecha y sus hamigos la intencion es otra
#7 NoMeVeas *
#1 ah? La burocracia es precisamente lo que nos ha permitido ser mas competitivos al ser la corrupcion mucho mas dificil. Ha sido el momento que se han saltado esa burocracia para postrarse a las jugadas del gran amo que nos hemos ido a la mlerda.

Además, "menos burocracia y regulacion" siempre me ha sonado vacío, ¿que burocracia? ¿Que regulación? Ademas, siempre se puede agilizar esa burocracia donando de mas medios, mas informatizacion de los procesos.
#8 JGG
#7 que qué burocracia? Ejemplos hay a porrillo. Por ejemplo, en Europa, antes de probar un drone comecial en una ciudad necesitas pasar por un montón d permisos nacionales, municipales, normas de privacidad, seguridad aérea, protección de datos, etc Eso hace que una empresa tarde literalmente años en poder hacer pruebas pilotos reales. En Estados Unidos o China, al haber regulcion más flexible, se puede volar, probar, fallar y mejorar mucho más rápido. Pero es un ejemplo, se puede extrapolar a todo (conducción autónoma de vehículos, etc)
Falk #13 Falk
Nos llevan debilitando décadas. La globalización nos dejó vendidos y sin músculo.

Pensar que oriente no iba a aprovechar para ganar conocimiento era muy ingenuo.

El problema es que no hay cohesion entre industria y estado. China ha demostrado que es el camino, y EEUU lleva el mismo camino.
#19 arreglenenlacemagico
toca elegir o acabar siendo un vasallo que le sale muy cara la proteccion o disfrutar del estado del bienestar.
Pero la innacion nos va a llevar a ser una colonia rusa en el este o ser colonia yankee en el sur.
Mas gasto en defensa , mas gasto en industria , se acabo el modelo turismo , vivienda asequible y de vuelta a la fabrica . agarranse que vienen curvas.
