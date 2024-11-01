·
Europa aprueba la construcción del túnel submarino más largo y profundo del mundo en Noruega: casi 400 metros bajo el mar
Este pais escandinavo ha implementado un ambicioso plan vial, lo que permitirá a los conductores cruzar el país más rápido y de forma segura.
#1
FueraSionistasdeMeneame
*
La noticia está redactada como el culo. Ni Trondheim está en el norte, ni la E39 une los 2 extremos del país (esa es la E6), ni obviamente van a construir un túnel de cristal con vistas a los peces como la absurda imagen IA que han sacado del twit ese.
1
K
17
#2
RoterHahn
#1
Respecto que Trondheim no esta al norte. Toda la razón.
Respecto a la autopista, te equivocas.
La E6 va al sur a traves de los alpes noruegos, y la e39 es la costera.
0
K
14
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
