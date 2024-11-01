edición general
7 meneos
85 clics
Europa aprueba la construcción del túnel submarino más largo y profundo del mundo en Noruega: casi 400 metros bajo el mar

Europa aprueba la construcción del túnel submarino más largo y profundo del mundo en Noruega: casi 400 metros bajo el mar

Este pais escandinavo ha implementado un ambicioso plan vial, lo que permitirá a los conductores cruzar el país más rápido y de forma segura.

| etiquetas: noruega , tunel marino , construccion
7 0 0 K 90 actualidad
2 comentarios
7 0 0 K 90 actualidad
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame *
La noticia está redactada como el culo. Ni Trondheim está en el norte, ni la E39 une los 2 extremos del país (esa es la E6), ni obviamente van a construir un túnel de cristal con vistas a los peces como la absurda imagen IA que han sacado del twit ese.
1 K 17
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
Respecto que Trondheim no esta al norte. Toda la razón.
Respecto a la autopista, te equivocas.
La E6 va al sur a traves de los alpes noruegos, y la e39 es la costera.  media
0 K 14

menéame