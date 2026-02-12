El Eurofighter prueba combustible sostenible de noche en Torrejón para reducir su huella infrarroja

El Ejército del Aire y del Espacio ha informado de que está llevando a cabo una nueva fase de experimentación con Combustible Sostenible de Aviación (SAF) en un avión Eurofighter en la Base Aérea de Torrejón. El objetivo de los ensayos es comprobar si el empleo de este biocombustible reduce la emisión infrarroja del motor frente al combustible convencional JP8, un aspecto clave tanto desde el punto de vista medioambiental como operativo.