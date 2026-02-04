edición general
8 meneos
25 clics
El Eurodrone ya rueda en pista y rompe la dependencia europea de EE.UU

El Eurodrone ya rueda en pista y rompe la dependencia europea de EE.UU

El Eurodrone avanza hacia su despliegue operativo y consolida la apuesta europea por un sistema de vigilancia soberano, interoperable y sin vetos externos.

| etiquetas: eurodrone , euromale , itar free , dependencia , europea
7 1 0 K 144 Avionéame
1 comentarios
7 1 0 K 144 Avionéame
Free_palestine #1 Free_palestine
Queda muchísimo camino para la independencia europea de EEUU, el eurodrone es solo un paso

#itarfree :hug:
0 K 20

menéame