Un eurodiputado a Kallas: "Tendrá que explicarles como no hizo por detener el genocidio"  

El ex alcalde condenó su silencio sobre la destrucción de Gaza por parte de Israel, diciendo: «No viviré lo suficiente para ver el Museo de la destrucción de Gaza (...) pero, dada su juventud, usted seguirá estando allí. Y tendrá que cambiar de tema o esconderse, porque no podrá explicar a sus nietos cómo, desde una posición de poder, en representación de Europa, no hizo lo imposible para detener a quienes disparaban contra niños que pedían agua y pan".