El euríbor baja en enero tras cinco meses de subidas: ¿cómo afectará a las hipotecas?

Buena noticia, a medias, para los que tienen una hipoteca variable. El euríbor a un año, que es el índice con el que se calcula el interés de estos productos, bajará en enero tras encadenar cinco meses al alza. En concreto, su valor mensual medio será de alrededor del 2,247%; ligeramente por debajo del de diciembre de 2025 (2,267%).

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Y si ponéis una puta calculadora y que cada cual haga sus cuentas en vez de sacar el mismo artículo una y otra vez cuando el índice este de los cojones se mueve dos décimas?

Es más, la app del banco te lo debe decir.

www.euribor.com.es/

Euribor 2025
Mes Media Diferencia anual
Diciembre 2.267% -0.169%
Noviembre 2.217% -0.289%
Octubre 2.187% -0.504%
Septiembre 2.172% -0.765%
Agosto 2.114% -1.052%
Julio 2.079% -1.447%
Junio 2.081% -1.569%
Mayo 2.081% -1.600%
Abril 2.143% -1.560%
Marzo 2.398% -1.319%
Febrero 2.407% -1.264%
Enero 2.525% -1.080%
Euribor 2026
Mes Media Diferencia anual
Enero 2.247% -0.278%
