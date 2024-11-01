El euríbor baja en enero tras cinco meses de subidas: ¿cómo afectará a las hipotecas?

Buena noticia, a medias, para los que tienen una hipoteca variable. El euríbor a un año, que es el índice con el que se calcula el interés de estos productos, bajará en enero tras encadenar cinco meses al alza. En concreto, su valor mensual medio será de alrededor del 2,247%; ligeramente por debajo del de diciembre de 2025 (2,267%).