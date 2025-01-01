edición general
Estupor por el enfrentamiento de Abascal con la Iglesia tras el 'caso Jumilla': todos perplejos

El líder ultra lanzó duras críticas denunciando a los obispos de "silencio cómplice", mencionó los "ingresos públicos" que recibe la Iglesia como una especie de 'compra' de postura y voluntades e incluso se atrevió a hablar de los casos de pederastia que sacudió a esta institución durante décadas.

tetepepe #1 tetepepe
Estupor ninguno.
De un deficiente mental no se puede esperar nada coherente.
calde #4 calde
#3 #2 #1 En ésto apoyo la petición de VOX: :shit:

:eli: FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN!

...y en general de cualquier acto social, especialmente los actos para menores.
pepel #5 pepel
La Iglesia no ha hecho sino defender lo suyo; tiembla pensando que detrás de los musulmanes van las procesiones y ritos católicos.
manzitor #2 manzitor
Pinta a pataleta de niño malcriado.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
#2 para nada.
En este caso la Iglesia se ha opuesto a los planes islamófobos de VOX de prohibir actos públicos en instalaciones municipales no por convencimiento, sino porque es una vía de entrada a que se prohíba la celebración de actos católicos en este tipo de instalaciones. Los memos de VOX sin querer al despertado al "demonio" del laicismo. Eso es kriptonita para los obispos.

Así que esto es un conflicto de intereses en toda regla entre xenófobos y chamanes, que siendo también xenófobos miran primero por el negocio.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 porque aquí saben que mañana un ayuntamiento rojo hace lo mismo y pone como ejemplo a Santi y Vox y tienen que callar. :popcorn:

Quien diría que Santi haría lo mismo que llevan avisando en EEUU con el Templo Satanico y querer meter la religión católica en todas partes xD
#8 Zerjillo
#3 Por supuesto. La Iglesia tiene claro que la religiosidad (católica) está cayendo en picado y que su única manera de mantener privilegios es aceptando que en el pastel entren más jugadores, antes de que se planteen quitarles los privilegios que tienen.
#7 Archaic_Abattoir
A Abascal le importa un pimiento el Concilio Vaticano Segundo cuando la iglesia católica se abrió a la colaboración con otras confesiones.
