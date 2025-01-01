Estupor por el enfrentamiento de Abascal con la Iglesia tras el 'caso Jumilla': todos perplejos

El líder ultra lanzó duras críticas denunciando a los obispos de "silencio cómplice", mencionó los "ingresos públicos" que recibe la Iglesia como una especie de 'compra' de postura y voluntades e incluso se atrevió a hablar de los casos de pederastia que sacudió a esta institución durante décadas.
De un deficiente mental no se puede esperar nada coherente.
FUERA RELIGIÓN DEL ESTADO Y LA EDUCACIÓN!
...y en general de cualquier acto social, especialmente los actos para menores.
En este caso la Iglesia se ha opuesto a los planes islamófobos de VOX de prohibir actos públicos en instalaciones municipales no por convencimiento, sino porque es una vía de entrada a que se prohíba la celebración de actos católicos en este tipo de instalaciones. Los memos de VOX sin querer al despertado al "demonio" del laicismo. Eso es kriptonita para los obispos.
Así que esto es un conflicto de intereses en toda regla entre xenófobos y chamanes, que siendo también xenófobos miran primero por el negocio.
Quien diría que Santi haría lo mismo que llevan avisando en EEUU con el Templo Satanico y querer meter la religión católica en todas partes