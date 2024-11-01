Un estudio revela la eficacia que tuvo el hambre como arma de control en la posguerra

El hambre fue empleada por el régimen franquista en los primeros años de la posguerra como un arma de "eficacia política rentable" para "controlar y reeducar" a los desafectos al régimen. "Menos Franco y más pan blanco" es la protesta que alguien se atrevió a pintar en una pared contra las condiciones de vida que soportaron muchos españoles entre 1939 y 1942 y, en una "segunda fase de la hambruna", en 1946. Se calcula en algo más de 200.000 los muertos por hambre o enfermedades asociadas a la desnutrición durante ese periodo en toda España.