El estudio de cine Lionsgate tiene dificultades para hacer películas generadas por IA con Runway [eng]

El año pasado, la compañía de videos de IA Runway unió fuerzas con el importante estudio de Hollywood Lionsgate en una asociación que la pareja esperaba que resultara en escenas generadas por IA e incluso potencialmente películas de larga duración. Pero el proyecto ha encontrado un obstáculo. Según un informe de The Wrap, los últimos 12 meses han sido improductivos. Lionsgate distribuye éxitos de taquilla de Hollywood, incluyendo las franquicias de Los Juegos del Hambre, John Wick, La Saga Crepúsculo y Saw

Torrezzno #1 Torrezzno
Que nos quitan el trabajo!

"El catálogo de Lionsgate es demasiado pequeño para crear un modelo", dice una fuente a The Wrap. "De hecho, el catálogo de Disney es demasiado pequeño para crear un modelo".

"A pesar de que Runway es uno de los nombres líderes en video con IA, la tecnología necesita una gran cantidad de datos para producir películas generadas por IA. Es la razón por la que la IA ha demostrado ser una tecnología tan impopular, ya que las empresas de IA se sirven de cualquier tipo de medio que puedan conseguir, ya tenga protección de derechos de autor"


Es decir que sin una cantidad enorme de petabytes de metraje es incapaz de hacer nada valioso
#7 xazazu
#1 Esto es debido a que los LLM no comprenden nada de lo que almacenan. Pongamos que se trata de mirar una foto y distinguir si es un gato o un perro.

Un humano que nunca haya visto semejantes bichos mirará dos o tres fotos de gatos y dos o tres fotos de perros y con eso ya podrá hacer el trabajo.

Un LLM no. Un LLM necesitará miles y miles de fotos, debidamente etiquetadas, para conseguir tener una foto de un gato en cada posición posible, para que cuando se le haga la pregunta, mire la…   » ver todo el comentario
rojo_separatista #8 rojo_separatista
#7, una explicación muy chula si no fuese porque existen muchísimos métodos para hacer clasificación de objetos de clases nunca vistas antes por el modelo: www.aimspress.com/article/doi/10.3934/aci.2022001?viewType=HTML
eltxoa #4 eltxoa
Cuándo ha importado que el catalogo sea pequeño. Que usen torren como los otros :troll:
#2 Feliberto
Runway se la ha metido doblá xD
TripleXXX #3 TripleXXX
#2 Had runned it all way :troll:
#5 sliana
como se les ocurra hacer un modelo de guiones, no nos quitamos el "no hay servicio" o el "quien eres tu en realidad?" de encima en la puta vida. a dia de hoy parece que hacen los guiones con recortes de lo que han visto haciendo avanzar la trama a golpe de porquelodiceelguionista. dialogos absurdos que solo se explican porque suceden en la cabeza de una unica persona. bastante penoso ya de por si como para elevarlo a plantilla.
#6 jaramero
Que se jodan por tragarse semejante calada de humo.

Tal y como están diseñadas las ias necesitan mucha fuerza bruta y, como carecen de imaginación, se limitan a hacer popurrís de los datos de entrenamiento.

Y muchos van a seguir dándose hostiones de realidad.

Lo triste es que despedirán a mucha gente por tener jefes inútiles.
