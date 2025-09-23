El estudio de cine Lionsgate tiene dificultades para hacer películas generadas por IA con Runway [eng]

El año pasado, la compañía de videos de IA Runway unió fuerzas con el importante estudio de Hollywood Lionsgate en una asociación que la pareja esperaba que resultara en escenas generadas por IA e incluso potencialmente películas de larga duración. Pero el proyecto ha encontrado un obstáculo. Según un informe de The Wrap, los últimos 12 meses han sido improductivos. Lionsgate distribuye éxitos de taquilla de Hollywood, incluyendo las franquicias de Los Juegos del Hambre, John Wick, La Saga Crepúsculo y Saw
"El catálogo de Lionsgate es demasiado pequeño para crear un modelo", dice una fuente a The Wrap. "De hecho, el catálogo de Disney es demasiado pequeño para crear un modelo".
"A pesar de que Runway es uno de los nombres líderes en video con IA, la tecnología necesita una gran cantidad de datos para producir películas generadas por IA. Es la razón por la que la IA ha demostrado ser una tecnología tan impopular, ya que las empresas de IA se sirven de cualquier tipo de medio que puedan conseguir, ya tenga protección de derechos de autor"
Es decir que sin una cantidad enorme de petabytes de metraje es incapaz de hacer nada valioso
Un humano que nunca haya visto semejantes bichos mirará dos o tres fotos de gatos y dos o tres fotos de perros y con eso ya podrá hacer el trabajo.
Un LLM no. Un LLM necesitará miles y miles de fotos, debidamente etiquetadas, para conseguir tener una foto de un gato en cada posición posible, para que cuando se le haga la pregunta, mire la… » ver todo el comentario
Tal y como están diseñadas las ias necesitan mucha fuerza bruta y, como carecen de imaginación, se limitan a hacer popurrís de los datos de entrenamiento.
Y muchos van a seguir dándose hostiones de realidad.
Lo triste es que despedirán a mucha gente por tener jefes inútiles.