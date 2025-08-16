edición general
Un estudio del Bioparc de València demuestra que renaturalizar es la mejor arma contra el cambio climático

El trabajo acredita hasta cinco grados de diferencia de temperatura entre las zonas con vegetación del Bioparc y el centro de la ciudad de València.

En Jerez han realizado un estudio que demuestra que los emparrados tradicionales pueden bajar la temperatura sobre ocho grados en la calle y se han puesto manos a la obra, un descubrimiento que ya sabían los viejos que pasaba en los patios y corrales de las casas, que las raíces de la parra busquen la profundidad también es una ventaja que conocían
Pero ¿y lo bien que está una placita de hormigón, y el poco mantenimiento que gasta, eh? :roll:
