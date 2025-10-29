Una estrella de la UFC ve cumplido su deseo de atención médica gratuita después de que una brutal lesión provocara una súplica pública [eng]

En un video de Instagram, un ensangrentado Mitchell mostró una espantosa nariz rota, aparentemente sufrida durante una sesión de entrenamiento. Buscando evitar los costos de la cirugía de nariz en el hospital, el joven de 31 años hizo un llamado público a cualquiera que pudiera reparar el daño de forma gratuita. "Necesito que me enderecen la nariz. Me la acabo de romper, se nota que está torcida", dijo Mitchell. "Amigo, los médicos son muy caros. Cuestan 2.000 dólares o alguna mierda solo para arreglarme la nariz"