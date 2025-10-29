edición general
10 meneos
47 clics
Una estrella de la UFC ve cumplido su deseo de atención médica gratuita después de que una brutal lesión provocara una súplica pública [eng]

Una estrella de la UFC ve cumplido su deseo de atención médica gratuita después de que una brutal lesión provocara una súplica pública [eng]

En un video de Instagram, un ensangrentado Mitchell mostró una espantosa nariz rota, aparentemente sufrida durante una sesión de entrenamiento. Buscando evitar los costos de la cirugía de nariz en el hospital, el joven de 31 años hizo un llamado público a cualquiera que pudiera reparar el daño de forma gratuita. "Necesito que me enderecen la nariz. Me la acabo de romper, se nota que está torcida", dijo Mitchell. "Amigo, los médicos son muy caros. Cuestan 2.000 dólares o alguna mierda solo para arreglarme la nariz"

| etiquetas: eeuu , seguro medico , ufc , bryce mitchell
8 2 1 K 102 actualidad
7 comentarios
8 2 1 K 102 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Esta noticia me ha parecido curiosa. Bryce Mitchell que pelea en la UFC y peleó con Ilia Topuria pidiendo que le arreglen la nariz por que no tiene pasta para pagarlo. Se la rompió entrenando pero la UFC solo te paga el seguro médico si tienes una pelea cerrada. Entre peleas te la pelas
1 K 27
Dragstat #3 Dragstat *
#1 Curioso el caso, si reside en Estados Unidos imagino que ninguna aseguradora le va a querer asegurar ni los empastes sabiendo que es luchador, a no ser que pague una millonada de prima. Lo mismo al menos puede optar a un seguro que le cubra contingencias no relacionadas con la lucha pero apostaría a que le meterían un bien recargo igualmente, así que seguramente va a pelo.
1 K 40
Skiner #4 Skiner
No entiendo como esta atrocidad del UFC lo siguen permitiendo y hay ser alguien profundamente perturbado para que te guste mirar esto.
1 K 15
Maddoctor #5 Maddoctor
#4 Es un ejemplo de deporte y de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y con menos probabilidad de lesión grave que en otros deportes y muchas profesiones.
0 K 9
Skiner #6 Skiner *
#5 Esto no se puede considerar deporte...
Que hay machos y hembras que lo hacen no implica nada más que hay humanos tarados.
0 K 8
Maddoctor #7 Maddoctor *
#6 Pues no lo llames deporte, llámalo competición igual que el ajedrez.

Pero vamos, según la RAE...Sí.

dle.rae.es/deporte
0 K 9
#2 Emotivo
No es muy caro, lo que vale aquí ponerse algun implante dental y su corona.
La sanidad privada es así
0 K 7

menéame