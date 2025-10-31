Una estrecha vía fluvial del Pacífico está en el corazón de los planes de Estados Unidos para ahogar la vasta armada de China (IN)

Estados Unidos ha desplegado tropas y misiles antibuque en el norte de Filipinas como parte de simulacros de guerra casi continuos y conjuntos en todo el país. Un objetivo es bloquear el Canal de Bashi y negar a los buques de guerra chinos el acceso al Océano Pacífico si Beijing lanza un ataque contra Taiwán. Como dijo un ex jefe militar filipino a Reuters: No se puede invadir Taiwán si no se controla el norte de Filipinas.