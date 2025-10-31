edición general
Una estrecha vía fluvial del Pacífico está en el corazón de los planes de Estados Unidos para ahogar la vasta armada de China (IN)

Estados Unidos ha desplegado tropas y misiles antibuque en el norte de Filipinas como parte de simulacros de guerra casi continuos y conjuntos en todo el país. Un objetivo es bloquear el Canal de Bashi y negar a los buques de guerra chinos el acceso al Océano Pacífico si Beijing lanza un ataque contra Taiwán. Como dijo un ex jefe militar filipino a Reuters: No se puede invadir Taiwán si no se controla el norte de Filipinas.

"No se puede invadir Taiwán si no se controla el norte de Filipinas."

Entonces el que ha invadido Taiwán es EEUU.
#2 Es una invasión güena?
#3 si, es democrática y pro libertad
#4 La libertad de ser una colonia. De democracia usana con Trump a la cabeza mejor hablamos otro día.
#3 Ya en serio, EE.UU. invade muchas zonas del planeta sin necesidad de hacerlo físicamente, simplemente con la amenaza ya es suficiente y además con el control económico. Ninguna invasión es buena.
#5 Están los taiwaneses tan subyugados por USA que están deseando pasar al tutelaje de Winnie the Pooh y la dictadura china
Pobrecillos
